Caso cerrado, acusación de Jesús Portillo: Raymundo Amador

Para el consejero electoral, Raymundo Amador García es caso cerrado la acusación que le hizo el petista Jesús Portillo Herrera de pedirle 750 mil pesos a cambio de garantizarle la asignación de una diputación plurinominal en el Congreso local, después de que el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) declaró infundado este señalamiento, junto con otros dos recursos la semana antepasada.

En entrevista, el integrante del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) dio a conocer que hasta el pasado jueves no le habían notificado dicha resolución del INE, ya que solo tenía conocimiento de dicho fallo del órgano electoral a través de los medios de comunicación.

No obstante, señaló que las tres resoluciones del INE, que declara infundados los alegatos de algunas fuerzas políticas y en consecuencia no hay motivos para remover a los consejeros del ITE, fortalecen la imagen del organismo

En el caso donde fue señalado de manera directa, Amador García destacó que no se acreditó el señalamiento que había vertido el representante del Partido del Trabajo (PT), Jesús Portillo Herrera y “lo más importante es que queda clara la situación de cómo ocurrieron las cosas”.

–¿Podría presentar una demanda penal o civil una vez que no se acreditaron las imputciones en su contra?

–Reitero, lo más importante fue que se dejó en claro qué fue lo que ocurrió y que los señalamientos no fueron tal como se plantearon; no he pensado ni analizado nada en otro sentido.

El consejero electoral aseveró que en 19 años en el servicio público su trabajo ha estado apegado a Derecho y la resolución del INE corrobora lo que él dijo desde un principio, que nunca había incurrido en esa conducta como lo denunció Portillo Herrera. “Para mí lo más importante es que haya claridad de que esos hechos no ocurrieron”.