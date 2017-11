Llama rector de la UAT a la comunidad universitaria a renovar su sentido de pertenencia

El rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), Rubén Reyes Córdoba hizo un llamado a todos los integrantes de la comunidad universitaria para que renueven su sentido de pertenencia y se sientan orgullosos de ser parte de esta institución, que cada día trabaja para tener altos estándares de calidad y un sólido compromiso social.

Lo anterior el mensaje que dirigió con motivo del 41 aniversario de la máxima casa de estudios que se celebró este jueves en sesión solemne y pública del Consejo Universitario y en cuyo marco también se hizo entrega del Faro de la Sabiduría Científica y Tecnológica a la investigadora Margarita Martínez Gómez y se impuso el Doctorado Honoris Causa al académico Jorge Fernández Ruiz.

En el Teatro Universitario y ante seis de los últimos ocho rectores de la UAT, Reyes Córdoba sostuvo que estos 41 años de la institución no han sido fáciles, “pues a pesar de la indudable vocación social de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, algunas posiciones externas desean que no continúe por ese camino ascendente y de transformación permanente” en referencia a la presunto falta de apoyo del gobierno estatal.

Aunado a ello, abundó que la UAT cuenta con más de 150 convenios nacionales e internacionales de cooperación e intercambio académico, “con lo que nos consolidamos como una universidad de prestigio y visibilidad”.

Expuso que en 41 años, la Autónoma de Tlaxcala ha formado a científicos, artistas, deportistas, promotores culturales, líderes sociales y políticos, comunicadores, servidores públicos y profesionistas en las diversas ramas del saber que están contribuyendo para que Tlaxcala y México tengan una mejor calidad de vida.

Lo anterior, destacó, le permite precisar que “somos una institución de educación superior que reconoce el talento, la inteligencia y las valiosas aportaciones de nuestros académicos e investigadores”.

En este punto, Reyes Córdoba se refirió a los reconocimientos otorgados este jueves a la investigadora de la UAT, Margarita Martínez Gómez, y al académico de la UNAM, Jorge Fernández Ruiz.

De la primera, expuso que se trata de una destacada universitaria con una visión amplia del quehacer educativo en el nivel superior, y que le ha valido para adquirir valiosas experiencias a través del desarrollo de proyectos de gran envergadura que han forjado su amplia trayectoria como docente e investigadora, “haciendo grandes aportaciones al estudio de la biología de la conducta y el cuidado de la biodiversidad”.

Antes, Margarita Martínez Gómez, quien actualmente es la coordinadora del Centro Tlaxcala de Biología de la Conducta (CTBC) de la UAT, expuso en su mensaje que las universidades públicas, y en particular las estatales, constituyen una de las fortalezas de las entidades, y por ello los gobiernos locales deberían trabajar con ellas y apoyarlas.

“Porque las universidades no son empresas ni industrias en el marco de una limitada visión tecnocrática y capitalista, que requiera ser fiscalizada con exasperante detalle y papeleo. No estoy en contra de la transparencia y rendición de cuentas, pero sí de la abrumadora burocracia y de las condiciones que le impidan actuar con autonomía y responsabilidad”.

Consideró que instituciones como la UAT son fuente de cultura, de diversidad, de pensamiento original, hasta de irreverencia. “Son ejemplo de humanismo y solidaridad social. En la UAT se educa la mirada, la forma de pensar y de convivir”.

Más adelante, en su oportunidad, Jorge Fernández, quien también ha participado como docente en los programas de postgrado del Centro de Investigaciones Jurídico Políticas (Cijurep) y en la Licenciatura en Derecho de la UAT, recomendó a los estudiantes universitarios “actúen en el desarrollo de su carrera con responsabilidad”.

“La universidad pública significa el esfuerzo y el sacrificio de la sociedad, conlleva el sacrificio de pagar los impuestos con los cuales sobrevive la universidad pública. El alumno tiene una deuda con la sociedad y la va a cubrir con ahínco para ser merecedor de esa oportunidad”.

Aseveró que el universitario debe corresponder ese esfuerzo de la sociedad, con “el desempeño de su carrera profesional sin sentido de lucro, va a desempeñarse como profesionista en los diversos ámbitos de la sociedad, ya sea como investigador, como profesor, como legislador, como juez, como funcionario de la administración pública, como abogado consultor”.

Esta actividad, asentó, la debe realizar el universitario con sentido social, “no digo que no cobren por su desempeño, sino que cobren apenas lo necesario para sobrevivir con decoro y dignidad, que no sea el acumular riquezas el desempeño de su actividad profesional, que no incurra en el lamentable proceder corrupto, sino que se desempeñe con probidad, con responsabilidad y con sentido de gratitud hacia la sociedad que lo formó”.