Cierra Enrique Cárdenas posibilidad de volver a Morena; estoy enfocado en Sumamos, dice

Enrique Cárdenas Sánchez, quien encabeza el movimiento Sumamos con el que busca una candidatura independiente para la gubernatura de Puebla, cerró toda posibilidad de regresar a Morena pues refirió que por ahora está enfocado en impulsar este movimiento ciudadano.

Dicha postura se dio luego de que el presidente estatal de Morena, Gabriel Biestro, lo invitara a reconsiderar su regreso a este instituto político.

“No me ha llamado Gabriel. Tomamos esta decisión de hacer este movimiento ciudadano. Sigo teniendo las mismas convicciones siempre: ir por un gobierno honesto y con políticos decentes”, dijo.

Entrevistado de manera previa a la presentación de su proyecto Sumamos en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, aseguró que “no es el puesto lo que busca sino el camino, el regreso del poder político a los ciudadanos”.

Incluso, Cárdenas Sánchez dijo que “si hubiera reunión, cosa que veo imposible”, esta ya no será “por los tiempos electorales que son nacionales”.

Insistió que él y Sumamos no buscan un puesto político particular, sino una “cosmovisión del estado en su conjunto”.

Por tanto, adelantó que para el próximo domingo 3 de diciembre presentará a los primeros ciudadanos que, como parte de Sumamos, buscarían algún puesto político en 2018.

“Sumamos es un movimiento de muchas personas. Confiamos que se arme un grupo que pueda ir por esa vía independiente, compartiendo las ideas, las redes y los apoyos”.

Incluso, consideró que pese a que “los números son difíciles” pues tiene que lograr el tres por ciento de la lista nominal, éstos son factibles “si se va en bola, en grupo”.

A mediano plazo, el ex rector de la Universidad de las Américas Puebla descartó que decline pues más bien dijo que el camino es mantener la línea de acercamiento con los ciudadanos.

Sintieron que era una amenaza

En Puebla, afirmó Enrique Cárdenas, han tratado de impedir la participación ciudadana, porque el poder está preocupado por proteger sus intereses y su patrimonio.

En su caso, recordó que hace apenas tres meses decidió ingresar al camino de la política a invitación de un partido político (Morena), y que después de analizar decidió que participaría en la contienda interna.

Expuso que el mundo de la política es un “mundo distinto en el que hay otra moneda, otro lenguaje, otro territorio”.

Agregó que esa otra moneda de cambio en la política se llama estructura que implica “a cuántos puedes jalar, seguir o comprar, y en donde los ciudadanos quedan fuera”.

Por tanto, Cárdenas dijo que pese a que le “entró” con Morena, el partido lo “desinvitó”.

“Le entramos pero ellos decidieron que no íbamos. Después de que me bajaron, en una desinvitación (sic), pensé que pasó porque representaba una amenaza a lo establecido. No les gusté. Les causé escozor. A ellos les gusta proteger su patrimonio y el poder”.

No obstante, dijo que no ha cambiado su percepción de Morena pues “no habría porque haber cambiado”.