Asegura presidente de CEDH que no se siente en riesgo por su labor

Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), aseguró que no ha recibido amenazas por su labor, como ha sucedido con los de otras entidades, y afirmó que tampoco se siente en riesgo.

Afortunadamente en esta entidad aún se vive en armonía, pero –acentuó-se sabe que a veces nuestro actuar incomoda; sin embargo, los órganos de Derechos Humanos no son enemigos de nadie, al contrario, sirven como punto de mediación y conciliación para que sean protegidos.

Respecto de las amenazas que enfrentan algunos titulares de comisiones estatales en el país, “donde la situación se torna peligrosa y además incómoda”, consideró que pueden ser “presas o blancos jugosos para hacer públicas muchísimas cosas; pero ellos vienen trabajando de manera fuerte y real contra violaciones en la materia”.

El ombudsperson recalcó que estos organismos son algunos de los más vulnerables en el país, por lo que se representan, pero confió en que las cosas retornarán a la normalidad “para que mis compañeros estén en paz y seguros”.

-¿Usted se siente en riesgo en Tlaxcala?.

-No. Aquí no me siento en riesgo de nada. Lo más es que me pueda torcer un pie.

Asimismo, afirmó que la CEDH no ha recibido quejas o denuncias por parte de defensores de derechos humanos de la sociedad civil organizada. Aunque, agregó que solo tiene conocimiento de que hay personas que tratan de abusar de otras.

“En Tlaxcala no hemos tenido ningún tipo de situación como la que han vivido otros ombudsman (como el de Baja California Sur que fue asesinado). En una reunión con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y con el de la Federación de Organismos Autónomos de Protección de Derechos Humanos se exigió protección para realizar nuestras actividades dentro de un ámbito de paz y armonía”, enfatizó.