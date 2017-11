A Morena ni le va ni le viene la designación de Meade: Barbosa

En referencia a la designación de José Antonio Meade Kuribreña como virtual candidato del PRI a la presidencia del país, el senador Luis Miguel Barbosa afirmó que a Morena “ni nos va ni nos viene, ni nos viene ni nos va” su designación, pues dijo que esto afecta más al PAN que en “algún momento se va a desfondar”.

El coordinador de organización estatal de Morena en Puebla consideró que Meade es más bien “el candidato del gobierno americano (sic), del Departamento del Tesoro que es operado aquí en México por (el secretario de Relaciones Exteriores) Luis Videgaray, el nuevo representante de Estados Unidos en México”.

“Que se preocupe el PAN pues hay un segmento de panistas traidores a su partido que están festejando. El PAN con esta designación y la ruptura de Margarita Zavala esta desfondado”, dijo durante una entrevista al término del acto conmemorativo por el 106 aniversario de la firma del Plan de Ayala, en Ayoxuxtla de Zapata.

Barbosa agregó que mas allá de quién es en lo personal, José Antonio Meade “va a gobernar con los mismos y para los mismos: con la oligarquía mexicana, la tecnocracia y los alineamientos del sistema financiero internacional sobre nuestra economía”.

Incluso, dijo que su designación presenta una afrenta porque es un no priista. “Es la primera vez que se elige a un no priista; no obstante, volverá a hacer lo mismo: será el mismo PRI hasta el día de su muerte”.

Completó que con Meade vendrán “el tapadismo (sic) y el presidencialismo”; en suma, afirmó que “toda la cargada priista no vale nada pues es pura burocracia, puras gentes que no llegan a la sociedad, que no se juntan con la gente, es una elite política de puros enriquecidos con el ejercicio de poder”.

Más bien, opinó que la designación de Meade “es lo natural pues desde Estados Unidos se hizo la definición de quien iba a ser el candidato del PRI”, y que el encargado de destaparlo “ante el mundo, los embajadores, los cónsules y lo representantes de negocios, fue Luis Videgaray”.

El virtual candidato a la gubernatura de Puebla por Morena acotó que para su partido no provoca preocupación “el aplauso de los ricos”. Agregó que su presidente Andrés Manuel Lopez Obrador pensaba que “la lucha estaría con el PAN”, aunque con hechos como la salida de Margarita Zavala y la designación de un perfil pripanista como lo es Meade, confirman que ya no será así”.

A ello, dijo Barbosa, habrá que sumarle el cinismo de Rafael Moreno Valle Rosas. “Es un sinvergüenza y un cínico. Después de cómo gobernó, de cómo dejó el estado en materia de seguridad, pobreza, educación y vivienda, con injusticias, desigualdad, despotismo y corrupción, ahora dice que quiere cambiar al régimen”.

En el caso de Puebla, el senador expuso que AMLO ya determinó que Morena tiene que actuar con apertura y con unidad. “Que todos jalen parejo. Que entiendan que este es un momento coyuntural que tenemos que potenciar, que desde Puebla tiene que haber una reacción social, política y electoral para que López Obrador, gane la presidencia”.

Ello, continuó, porque ganar la presidencia es la única prioridad. “La prioridad no es ninguna gubernatura, ninguna senaduría, diputación o ayuntamiento, es que se gane la presidencia del país”.

Por tanto, concluyó Barbosa, AMLO ya determinó la política de coaliciones no con partidos, sino con ciudadanos. “Esa es la causa de la presencia de Nancy de la Sierra y de Alejandro Armenta adentro en la estructura organizativa de Morena como coordinadores de organización con perfiles federales. Esa es la razón”, concluyó el actual legislador federal.