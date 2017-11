Meade y AMLO son el pasado, yo sé cómo ganar, dice Margarita Zavala en la UPAEP

Margarita Zavala afirmó que puede y sabe como ganar a otros candidatos las elecciones presidenciales del 2018 porque lo mismo José Antonio Meade, el virtual candidato del PRI, que el presidente de Morena Andrés Manuel López Obrador, “son el pasado”.

De visita en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) dijo que independientemente si es Meade o no el candidato del PRI sabe que es lo que representa dicho partido político.

“Se lo que es ese pasado. Es una imagen que se repetía y la ciudadanía merece un México distinto”, expuso ante un público joven.

Agregó que en el caso de AMLO sabe “quien es”: alguien que no cree en la legalidad ni en las instituciones cuando la sociedad lo que quiere es caminar rectamente y no quiere depender de una persona sino de las instituciones.

En cambio, sostuvo que su gobierno se basaría en las instituciones y conoce al país, “lo que vive y lo que siente”.

“Les puedo ganar. No dependo del dedazo ni del autodedazo sino dependo de ustedes. No es nada mas por mí sino que el cambio es profundamente necesario. Esa es la fuerza que no vieron cuando hicieron la ley para recabar firmas”, señaló.

Sobre su salida del PAN, acotó que fue honesta e hizo todo lo posible por ser candidata.

“Les dije que me ganaran en la interna. Me dijeron que no, que lo decidiría el Frente. Eso desdibujó todo para que fuera el propio Ricardo Anaya el candidato.

“Yo elegí la libertad. No todo es cálculo electoral ni aritmética. Es hablar del país y responderle como se merece”.