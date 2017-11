Entre confrontaciones y señalamientos, designó INE a consejeros electorales distritales

Con la oposición de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), quienes acusaron opacidad e imparcialidad en la designación, este miércoles, el pleno del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral (INE) nombró a los 36 consejeros distritales, entre propietarios y suplentes, que fungirán en los procesos electorales 2017-2018 y 2020-2021.

De acuerdo con el resolutivo, el cual fue aprobado por unanimidad de votos, los integrantes del Consejo Local del INE designaron en el distrito electoral federal 01 a Arselia Chama Morales; Sergio Enríquez Ugarte; Leonardo David Herrera Romano; Hermenegildo Neria Carreño; Karina Vázquez Díaz; Karina Vázquez Díaz y Nely Liliana Cuecuecha Gutiérrez como consejeros propietarios.

Mientras que en el distrito 02, con cabecera en Tlaxcala, nombraron a Luis Pérez Cruz; José Carlos Gutiérrez Carrillo; Jovita Pérez Juárez; Ana Bertha Castellanos Salazar; Claudia Corona Rodríguez y José Nezahualcoyotl Cote Ochoa y en el distrito 03 de Zacatelco, eligieron a Ariadna Viridiana Moreno Hernández; Eliud Saavedra Angoa; Ana Villegas Morales; Judith Tlalmis Telpalo; Carlos Tzompa Portillo y Domingo Flores Pérez, todos como propietarios. Además, en cada uno de los casos fue designado un suplente.

El vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE, Jesús Lule Ortega, informó que en este proceso de selección se registraron 196 aspirantes a consejeros distritales, de los cuales, 110 correspondieron a personas de sexo femenino y 86 al masculino, aunque algunos fueron descartados por incumplir con los requisitos como escolaridad, experiencia o bien, porque ya no podían ser reelectos para ese cargo.

Además, puntualizó que en la designación de consejeros electorales, además de verificar el cumplimiento de los requisitos de elegibilidad señalados en la legislación electoral “se atendió los criterios orientadores siguientes, como paridad de género; pluralidad cultural de la entidad; participación comunitaria o ciudadana; prestigio público y profesional; compromiso democrático, y conocimiento de la materia electoral.

Sin embargo, antes de que se conocieran los nombres de los nuevos consejeros electorales, los representantes del PAN y PRD ante la Junta Local del INE, Salvador Cuautencos Amieva y Domingo Calzada Sánchez, respectivamente, denunciaron que el proceso de designación carece de certeza e imparcialidad, ya que desconocieron la forma en la que fueron evaluados los aspirantes ni cómo se integró la lista de prelación de los propuestos a funcionarios.

El representante panista y ex presidente del extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (IET) denunció que la designación de los consejeros violenta los propios lineamientos del INE, ya que existe la obligación de establecer y hacer pública una tabla, que elaborarían los consejeros locales, respecto a la ponderación de las cualidades de cada uno de los aspirantes y de conformidad con ésta, harían la selección.

“Creo que la tabla no existe, no la han mostrado, nos estamos enterando que hay aspirantes que están descartados, tampoco conocíamos que otros no pueden participar porque serían reelectos, tampoco que algunos no reúnen la escolaridad, ello porque desconocemos la forma de cómo hicieron el proceso de evaluación, y eso no abona a la certeza, supongo que tampoco abona al profesionalismos del instituto, por eso queremos revisar la tabla, si es necesario que haya un receso para conocer la forma en la que lo hicieron”, espetó Cuatencos Amieva.

De la misma manera, el representante del PRD y secretario general del Comité Ejecutivo Estatal del sol azteca enfatizó que el proceso se realizó sin la debida transparencia, lo cual genera incertidumbre sobre una posible imparcialidad.

Por tal razón, demandó mostrar la tabla de ponderación que crearon los consejeros y la evaluación que hicieron para presentar esta propuesta, “ya que si existe la tabla no sé por qué no la quieren mostrar, si no es nuestra facultad conocerla, deben hacerlo de conocimiento, que haya certeza, no le hacen ningún favor a los consejeros distritales y a los futuros funcionarios el generar estas dudas”.

En respuesta, los consejeros electorales Edith Salazar y Daniel Hernández, defendieron el proceso, al asegurar que todos los representantes de partido tuvieron acceso a los expedientes de los aspirantes, pero ninguno de ellos realizó observaciones a los aspirantes ni objetó ninguna de las postulaciones.