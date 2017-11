Paquete económico del Ejecutivo será modificado por diputados: AMC

Aunque el análisis del paquete económico de 2018 iniciará hasta el próximo miércoles, el presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso, Alberto Amaro Corona advirtió que no permitirá que el Legislativo se convierta en mesa de trámite del Poder Ejecutivo, por lo que adelantó que ajustarán diversas partidas del gasto.

Es más, aseguró que todo programa social que carezca de reglas de operación o de padrón de beneficiarios, así como acciones o proyectos sin la debida justificación, “no tendrá presupuesto en 2018”.

Por ello, el también coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) insistió en que buscará que el Presupuesto de Egresos del ejercicio fiscal 2018 sea participativo, es decir, abierto a los entes públicos para que expongan sus necesidades y sean integradas en el dictamen final.

En entrevista colectiva, el legislador aseguró que pugnará porque no se destinen recursos a programas que no beneficien a los tlaxcaltecas.

“Como saben, su servidor es el presidente de la Comisión de Finanzas y por supuesto que vamos a prestar mucha atención de que no se pueda etiquetar ningún recurso si no va a beneficiar a los tlaxcaltecas, eso tengan la plena seguridad y estamos convencidos que debe practicarse el parlamento abierto”.

Esas declaraciones se dan después de que el Ejecutivo del estado presentó la propuesta del paquete económico para el ejercicio fiscal 2018 al Congreso local, pero dicho documento solo fue entregado a los presidentes de la mesa directiva y de la Junta de Coordinación y Concertación Política.

A decir de las autoridades, el paquete económico tiene como base los ejes de educación, salud y empleo y el cual se integra por la iniciativa con proyecto de decreto que expide la Ley de Ingresos del Estado de Tlaxcala y la iniciativa con proyecto de decreto que expide el Presupuesto de Egresos del Estado de Tlaxcala.

Sin embargo, el perredista refirió que la integración del gasto del próximo año “será participativo como nunca en la historia de Tlaxcala y desde la Comisión de Finanzas hemos citado a los entes públicos para conversar, para ver cómo logramos juntos el desarrollo, porque ya no estamos de acuerdo con que el presupuesto se tenga que armar en un escritorio y que pase al Legislativo y el Legislativo se convierta en mesa de trámite del Ejecutivo, no estamos de acuerdo y en esos mismos términos tengan la seguridad que programa que no tenga reglas de operación, que no tenga padrón de beneficiarios, no debe pasar dentro del presupuesto de 2018″.

Además, consideró que algunas partidas y rubros, en especial las propuestas de gasto a poderes y organismos autónomos, “es muy disparar a lo que se requiere, por eso adelanto que va a ver modificaciones, pero vamos a ir paso a paso”.