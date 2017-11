Denuncian a directivos de Colegio Humanista por explotación laboral

El profesor colombiano Luis Gabriel Castrillón Ceballos denunció penalmente a Alejandro Di Gracia y María del Pilar Hernández Sánchez, propietarios y directores del Colegio Humanista de México, por los delitos de fraude, explotación laboral y abuso de confianza.

Lo anterior debido a que presuntamente Di Gracia y su esposa María del Pilar Hernández Sánchez lo convencieron a él y a un amigo suyo de nombre Carlos Andrés de cursar la Maestría en Psicoterapia Gestalt, con la promesa de otorgarles una beca de 100 por ciento. Sin embargo, esta no ha sido cubierta.

En rueda de prensa, el psicólogo de profesión informó que por esos hechos presentó sendas quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y ante la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) para que intervinieran en el caso. Ambas instancias emplazaron a los directivos del Colegio a cumplir con la beca, pero estos se han negado.

Por ello, Castrillón Ceballos tomó la determinación de presentar una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por los delitos de explotación laboral, fraude y abuso de confianza y para que le sea cumplida el pago del 100 por ciento de la beca prometida.

Recordó que arribó a la entidad hace un año con la intención de cursar el postgrado que ofrece el Colegio Humanista de México –ubicado en la capital tlaxcalteca—y por ello también pidió a los directivos que le permitieran dar cinco horas de clase en la institución para obtener ingresos para su manutención.

“Yo me quedé y me puso a trabajar dos meses, cuando le pregunté (a Di Gracia) si podíamos modificar eso porque no me estaba beneficiando, me regaña, me saca de la institución, tengo audios, videos y fotografías. Yo no he podido trabajar, ni estudiar, llevo un año perdido sin que se me reconozca nada”.

Castrillón Ceballos dio a conocer que ya informó de la situación a la Embajada de Colombia y ya está dando seguimiento al caso, pues aseguró que cuenta con documentos probatorios del posible fraude, además de tener en sus manos facturas por el pago de tres colegiaturas al Colegio.

“Ellos dicen que es un posible hecho de delito que informe a los medios de comunicación, yo me pregunto quiénes son los delincuentes, que me hacen venir desde Colombia a estudiar, yo los busqué y les pregunté si existía la posibilidad de una beca y me dijeron que sí, entonces ellos van a Colombia y me animan a venir, con un amigo que se llama Carlos Andrés, quien se regresó porque no le gustó la actitud de Di Gracia”.