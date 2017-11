Entregará aseguradora 130 apoyos por daños a viviendas tras sismos: Infonavit

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) entregará la próxima semana apoyos económicos de 20 mil a 40 mil pesos a 130 acreditados que resultaron con afectaciones menores en sus casas por los sismos de septiembre pasado, informó el delegado Fernando León Nava, quien especificó que solo en un caso la aseguradora declaró pérdida total del inmueble.

Posterior al movimiento telúrico del 19 de septiembre, explicó, se recibieron 210 reclamaciones por daños a inmuebles, por lo que el Infonavit solicitó la evaluación de las afectaciones a la aseguradora y el resultado fue que en solo 130 casos se liberarán los apoyos y en el resto no porque no fueron resultado del sismo.

“Sin duda, la próxima semana, estamos por definir la fecha, estaremos entregando 126 apoyos a igual número de acreditados que reportaron daños en su respectiva casa por el sismo; fue la aseguradora a verificar la vivienda de que hubo daños menores, fisuras, etcétera, no hubo daños estructurales, se dictaminó y ya tenemos en la delegación la lista de beneficiarios con los montos que corresponden, así como los recursos en bancos”, detalló.

León Nava agregó que además está en espera de otra lista para cotejar el número final de acreditados que serán apoyados, de modo que se espera que la cifra aumente a 128 o 130 personas las que reciban este beneficio.

Informó que faltan por visitar ocho viviendas de las reportadas con daños, de ahí que la próxima semana concluye el tema de las afectaciones por los sismos de septiembre pasado en Tlaxcala.

Refirió que el caso de la vivienda con pérdida total fue en Apetatitlán y ya fue dictaminado, se emitió la orden de la suspensión de la retención del descuento al trabajador en la nómina de la empresa donde trabaja, ya se le dio el primer apoyo de su renta por alojamiento temporal mientras se cancela su crédito y la aseguradora define el monto que le corresponde para rehabilitar o reconstruir su vivienda.

El funcionario federal aseguró que el monto económico del apoyo que determinó la aseguradora es suficiente para que las personas remodelen bien su inmueble, aunado a que habrá una supervisión por parte de la aseguradora y apoyo del área técnica de la delegación del Infonavit.

De los alrededor de 80 casos que se reclamaron y no se apoyarán, detalló que fue porque la aseguradora dictaminó que eran fisuras antiguas, daños por humedad o por falta de mantenimiento, más no por el sismo. No obstante, cerca de 15 se incorporarían para que reciban el beneficio.