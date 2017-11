Minerva Torres no llega a la STPS con política inquisitorial sino de puertas abiertas

La nueva delegada de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Minerva Torres Villanueva anunció que no llega a Tlaxcala con una política inquisitorial hacia las empresas y aseveró que no se aplicarán sanciones sin antes haber realizado el proceso de orientación y asesoría correspondiente.

En entrevista con La Jornada de Oriente, luego de que el viernes pasado asumió el cargo en sustitución de Viviana Barbosa Bonola, Minerva Torres ofreció una actitud de puertas abiertas y de diálogo a los sectores patronal y obrero, a efecto de atender los requerimientos ante esta dependencia del gobierno federal.

Minerva Torres es originaria de Nuevo León, es abogada de profesión, fue delegada de la STPS en Tlaxcala en la década de los noventa, hace cuatro años estuvo en este cargo en Baja California y después estuvo en oficinas centrales de la dependencia.

Sobre el plan de trabajo al frente de esta delegación, la funcionaria federal anunció que realizará un diagnóstico para definir acciones que permitan combatir la ocupación en el sector informal de la economía, combatir “el flagelo que encuentro” del trabajo infantil, reducir el número de accidentes en tránsito y atender los problemas laborales en los restaurantes y centros recreativos, además de dar seguimiento a los diferentes programas de la STPS.

Enfatizó que el diagnóstico sobre la informalidad laboral servirá para “no cometer los errores, no fastidiar al que no tiene ese problema sino orientar al que lo tiene”. Sin embargo, reconoció que no es fácil esta tarea (Tlaxcala ocupa el primer lugar en esta materia en el país), pero “vamos a tratar de penetrar con ellos a través de los programas de orientación, asesoría, capacitación y formación de una nueva cultura de trabajo en la que todos estemos involucrados”.

Sobre el trabajo infantil, dijo que es necesario hacer una profilaxis social, ya que los menores trabajan por necesidad y por ayudar la economía familiar, por eso hay que formar toda una cultura para que los padres sepan que deben enviar a sus hijos a la escuela y resolverle a ellos el problema de la manutención de sus menores.

Respecto de la entrega–recepción y la condición del personal de la delegación, mencionó que el primer caso implica un proceso administrativo que se concretará en los próximos días, mientras que en el segundo expuso que se revisarán las metas, la puntualidad y la disposición de la plantilla laboral para que con base en ello tome decisiones.

“Pretendo impulsar acciones preventivas que reduzcan o hasta eliminen los accidentes de trabajo, que así como el trabajador o la trabajadora sale de su casa con vida, que así regrese, ese es el propósito fundamental”.

Por ello, indicó que pondrá énfasis en la reducción de los accidentes en trayecto y además en los comercios, pues tiene el reporte de que en ambos rubros hay una incidencia mayor de incidentes.