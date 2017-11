Integrantes del Consejo de Huitzilan acusan a Antorcha de homicidios, intentos de asesinato y represión

Miembros del Consejo Ciudadano de Huitzilan de Serdán fustigaron a la diputada federal Hersilia Onfalia Córdova Morán, acusaron a su organización, Antorcha Campesina, de homicidios, intentos de asesinatos y actos de represión.

El pasado 21 de noviembre, en el marco de una conferencia de prensa que Alonso Aco y otros integrantes del Consejo dieron en la Cámara Baja del Congreso de la Unión, la representante popular del Partido Revolucionario Institucional (PRI) los insultó y acusó de ser los asesinos del alcalde.

La organización huitzilteca dio a conocer esta mañana un acta de la reunión que celebró la mañana de ayer en el domicilio de Ángel Castillo Galindo.

En ese marco, según el documento recibido en el correo de esta casa editorial, se escucharon voces que reprobaron el comportamiento de Hersilia Onfalia Córdova.

Lucio Aldama Carballo criticó “la actitud prepotente y grosera de la diputada Hersilia Córdova Morán”, quien los increpó en la Cámara de Diputados “diciendo una sarta de mentiras, insultando la inteligencia de los huitziltecos al tratarlos como objetos que se dejan manipular por los caciques”.

Nicolás Velázquez Ayance dijo, por su parte: “los líderes antorchistas nos tratan como retrasados mentales y siempre han manipulado al pueblo, y no quisiera que nuestros hijos vivan la misma situación”. Agregó que la autoridad nunca ha tenido autonomía “sino que siempre tiene que obedecer a los líderes antorchistas de afuera. Cuando platicaba con el presidente (finado) y le preguntaba por qué no apoya en tal actividad, el sólo contestaba: ‘Yo no tengo la autorización para eso”, ejemplificó.

Ángel López Pérez pidió reflexionar “en el hecho de que los líderes de fuera sólo vienen a llevarse la riqueza del pueblo. Van y vienen muy tranquilos y ¿por qué a ellos nunca les pasa nada?, cuestionó.

También habló sobre el trabajo que hace en Huitzilan el sacerdote José Martín Hernández: “él no vino a enseñarnos nada malo, sus ideas son pacifistas, dejando en claro que la violencia sólo engendra violencia, y que no debemos caer en provocaciones”.

En su turno, Vicente Luna Márquez, se refirió a los crímenes ocurridos en el pasado y recordó la muerte de su padre, Francisco Luna Gobierno, dejando en claro que él no cree la versión de los líderes antorchistas al respecto y también habló de sus sospechas de que fueron ellos los autores de este crimen: “ Yo ya no era un niño al que se le puede engañar, ya tenía 18 años cuando asesinaron a mi padre”.

Luna pidió a los huitziltecos que “no tengan miedo, tienen derecho a defenderse, que ya no los espanten con la idea de que si no se alinean con Antorcha Campesina van a volver los problemas de antes”. Finalmente, pidió respeto para quienes no comparten las ideas de los antorchistas, y exhortó a que ya no se dejen atropellar por ellos.

Francisco Ayance Velázquez dijo “nosotros no cargamos armas, sólo cargamos nuestras herramientas de trabajo, que no sigan diciendo que somos asesinos”. Mencionó que “en otros pueblos de la sierra la gente trabaja bien y que ahí no hay Antorcha Campesina“. Alentó a los ciudadanos a que “hablen con sus hijos para que no tengan miedo y que siempre vayan por el buen camino”. Recordó que a él también lo querían asesinar.

Luciano Bonilla Rodríguez expresó su molestia “por las mentiras de la diputada Hersilia”. Dijo que ella no conoce Huitzilan, que él también fue antorchista y que nunca la vio por el municipio “nadie la ha visto”. Comentó que “las obras en este pueblo se han hecho con faenas, con el esfuerzo de los ciudadanos, y no como presume Antorcha. Se mostró muy molesto “por las mentiras que dijo la diputada y por la forma en que trató a los huitziltecos en el recinto de la Cámara de Diputados”.

Heber Xalcuaco Márquez manifestó su solidaridad para los compañeros a quienes está incriminando Antorcha y dijo que ojalá no se culpe a personas inocentes, como lo han hecho otras veces. Reiteró “hay que permanecer unidos, ahora más que nunca, que informen en sus casas y a sus vecinos que nos estamos organizando y que no estamos solos”.