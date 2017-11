Para un balance crítico de la situación de la CNTE

Introducción del documento de Colectivo Nacional Magisterial “Leonel Calderón Villegas”, 25 de octubre de 2017

Hacer ciegas a las masas populares, privarlas de la capacidad de pensar, a esto se reduce la práctica de la reforma educativa neoliberal, impuesta por la burguesía para fortalecer su dictadura

En lo que va del año, el movimiento democrático magisterial, continua sin desplegar toda su fuerza política, pese a que la disposición de lucha de la base, en los estados consolidados se sostiene, en Oaxaca, Chiapas y Michoacán se llevaron a cabo en diferentes momentos la elección de cúpulas seccionales que dicen pertenecer a este proyecto histórico trascendental de carácter nacional, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE) no obstante, como dice el refrán popular “del dicho al hecho hay mucho trecho” porque su práctica difiere de los principios políticos clasistas. El caso más reciente que siembra dudas e incertidumbre es la elección del Comité Ejecutivo de la Sección 7 de Chiapas, en la que Pedro Gómez Bahamaca, consolidó la posición oportunista con el total y absoluto apoyo del Estado, quien aportó recursos para imponer por mayoría absoluta a esta camarilla corrupta.

En Michoacán y Oaxaca es de dominio público que las cúpulas están bajo la influencia y el dominio de los gobiernos de sus respectivos estados en tanto que en Guerrero el oportunismo mantiene dividida a la CNTE en varias corrientes.

Este dominio faccioso de los gobiernos estatales, que aplican sin obstáculos la política liquidadora del gobierno federal en contra de la CNTE, causa estragos en los derechos conquistados por la base trabajadora, la anulación de bonos y prestaciones se imponen como castigo político a los trabajadores de la Educación, que después de meses de lucha desgastante, las dirigencias presentan como logros, cuando ya estos rindieron grandes ganancias a los grupos financieros a través del burdo jineteo, basta ver las fechas en que se emitieron los bonos estatales y la cantidad para calcular los intereses obtenidos por estar en depósitos bancarios.

Otro tanto sucede con la retención ilegal de salarios, los rezagos, que afectan la economía de una parte significativa de nuestros compañeros, de esta forma la actitud blandengue de las cúpulas sindicales, somete a la base a los designios de las políticas de los gobiernos estatales, imprimiendo un sesgo a la lucha contra la reforma educativa que se impone paulatinamente con la digitalización el programa 2.0, la existencia de escuelas de tiempo completo, los programas de escuelas de calidad, escuelas al cien, etc. la imposición de plazas por contrato, y la contratación de idóneos, así como el congelamiento de los cambios de zona que impone la SEP, causando daño directo a los educandos que a estas alturas aun no disponen de maestros. ¿Porque mienten declarando que la reforma educativa esta derrotada?

Los problemas se acumulan y no obstante que algunos secretarios generales y coordinadores de región emiten denuncias, en torno a la actitud negligente de algunos elementos del CES; la corrupción imperante, la desactivación de las actividades sindicales, así como el señalamiento de que los logros obtenidos con la movilización se pierden en las mesas de negociaciones con el Gobierno del Estado por la actitud blandengue y entreguista de la comisión negociadora. Las cúpulas imponen por mayoría esta política liquidadora del proyecto político sindical, esto tiene particularidades y variantes específicas en cada uno de los estados.

El reflujo prolongado que se advierte a nivel nacional se debe a diversas causas entre otras: al difícil proceso de homogeneidad política e ideológica, a la práctica de la línea oportunista que desactiva la participación política de la base, a la división que fomentan los diversos grupos creados por este oportunismo que desvían intencionalmente la lucha contra la reforma educativa, permitiendo su avance paulatino en varios estados, a las diversas formas de represión que implementa la burguesía con sustento en la política del terrorismo de Estado, no obstante la inconformidad magisterial se manifiesta a lo largo y ancho del territorio nacional, porque forma parte del descontento popular que genera la aplicación de las reformas neoliberales.

El oportunismo, enquistado como sanguijuela en la CNTE, impide por todos los medios que el movimiento democrático magisterial avance y asuma un carácter clasista y proletario, diestros en el manejo del doble discurso, en tanto que pregonan su militancia en la CNTE, desarrollan por todos los medios las formas de liquidarla, socaban nuestro proyecto histórico, sujetándola a diversas formas de organizaciones que surgen al interior de la CNTE bajo diferentes denominaciones, entre estas: la Nueva Central de Trabajadores, Movimiento de Liberación Nacional (MLN), etc.

En Michoacán sujetan a la CNTE para fortalecer al denominado Frente Cívico Social y de esta manera restarle reconocimiento e intentar liquidarla, a tal grado que este convoca, moviliza y encabeza marchas montándose descaradamente sobre la CNTE Sección XVIII.

En tanto se aplica esta política desactivadora y liquidacionista en contra de la CNTE, el terrorismo de Estado se incrementa, golpeando a sectores que son parte del movimiento popular, como a los normalistas, comunidades indígenas y campesinas, el movimiento estudiantil universitario, luchadores populares, periodistas honestos y defensores de derechos humanos; muchas veces el apoyo es limitado y tardío, cuidando siempre de no movilizar a la base, incluso llegan al extremo lamentable de firmar minutas en donde se comprometen al sometimiento de la política que dicten los gobiernos estatales en turno, actitud que se ven obligados a atenuar ante la presión de la base.

La CNTE en la actualidad enfrenta la influencia de direcciones oportunistas que limitan e impiden su desarrollo, no la pueden liquidar porque se alimenta de raíces del movimiento popular, la CNTE como proyecto, trasciende los límites estrechos del gremialismo decimonónico a ultranza y desde su origen es un referente histórico de lucha no solo magisterial, sino proletaria.

No nació de un proyecto oportunista sino proletario, sin duda alguna su reactivación y cause será resultado de la práctica consecuente de colectividades político sindicales en formación y desarrollo en su interior, como de la agudización de la lucha de clases, en donde irrumpa el proletariado con una energía política por ahora en desarrollo que no tarda en manifestarse.

Históricamente la algidez de los movimientos proletarios: ferrocarrileros, electricistas, telefonistas y de médicos alimentó al movimiento magisterial de fines de la década de los 50s, encabezado por el dirigente Othón Salazar.

En el contexto actual nuestras tareas inmediatas son las de impulsar y fortalecer un proyecto político sindical clasista, que trascienda el simple aspecto democrático del proyecto actual, si, efectivamente la democracia es una necesidad, sin embargo si no le damos un carácter proletario vamos a continuar estando bajo la sujeción e influencia ideológica de oportunistas, burguesía, pequeña burguesía y partidos políticos, así se denominen de izquierda o progresistas.

La formación política de la base magisterial es una necesidad estratégica, las escuelas de formación político sindicales, los círculos de estudio, deben proliferar, incrementar nuestra cultura política es la condición esencial para impulsar la unidad con todos los sectores populares, obstaculizados por el oportunismo aliado del Estado. Esta política oportunista se caracteriza por mantener a la base en un estado de pasividad y conformismo ante el actual estado de cosas.

Debemos de tener claro que la concepción de lucha civil y pacífica, no educa ni prepara política e ideológicamente a la base magisterial para defender con energía los derechos sociales y sindicales, por el contrario, la desarma y deja inerme ante la política represiva del Estado.

Solo con las acciones políticas de masas se obliga a los gobiernos estatal y federal a resolver nuestras demandas, ¿No fue en Michoacán con la toma de las vías férreas como se arrancó en la mesa de negociaciones el pago diferido de bonos? ¿No fue con la movilización popular en Nochixtlán, Oaxaca como se logró imponer la mesa de diálogo? ¿No fue con las trincheras impulsadas por maestros combativos del sector IX, como se logró el pago retenido de nuestros salarios el año pasado? Pese a la labor nefasta de las cúpulas que se oponían, amenazaban y desactivaban las protestas.

Denunciar al enemigo: ¡Fue el Estado!

Taller de Construcción del Socialismo (Tacoso). Ciudad de México

Emergencia nacional. La mayor desgracia no la provocó la naturaleza sino la clase política. El Estado ha sido desmantelado y solo permanece su aparato represivo: marinos y ejército en las calles para recuperar la confianza de inversionistas.

El show para los inversionistas:

“La Gaviota” y su actuación estelar: facha de brigadista, look de güera oxigenada, lágrimas fingidas y agradecimientos empresariales

Peña Nieto apela al mercado: señala el campo de oportunidades que ofrece la reconstrucción y el llamado a las constructoras; por ejemplo, Aldesa en Jojutla.

Para el pueblo, un show y afianzar el rating de las televisoras:

Guión: Pedro Torres, vestido de Policía Federal en la Condesa

Producciones: Televisa

Nombre: reality Frida-Sofía (en 85 fue Monchito) o la desmesura mediática de televisa.

Actor principal: Kique Peña, enlazar su discurso con el rescate de Frida-Sofía

Actores secundarios: Nuño, Chong y un general

Junto al show: ocupación militar en las calles, bombardeo mediático y su saturación, ataque a las redes sociales; agandalle a la solidaridad: vía propaganda electoral, empaquetar en costales del PRI, poner logo del DIF a las cajas de solidaridad, o el nombre de algún gobernador o diputado: es su reserva para el 2018 con fines electorales.

¿Quién llamó a la organización? Son las mujeres y los jóvenes de a pie, después brigadas ciudadanas. Son innumerables las respuestas recibidas:

Los millenials, estudiantes y trabajadores de todos los sectores ofrecieron ejemplos de combate:

Con sus habilidades tecnológicas, recursos y conocimientos, tumbaron el show del recate “icónico” de la inexistente niña Frida-Sofía Con sus coches, motocicletas o bicicletas comunicaron los distintos campamentos. Rompieron el cerco, llevan solidaridad a otros estados: de pueblo a pueblo sin buscar reconocimiento. Sudaron, lloraron y se volvieron pueblo en defensa de su territorio, su terruño y su gente. Se opusieron como el más pintado –aguerridos, pues — a la entrada de maquinaria pesada cuando había esperanza de vida en los derrumbes. Con sus habilidades tecnológicas están denunciando las tropelías del gobierno mexicano a nivel internacional, y su rapiña en los recursos que llegan de la solidaridad.

¡Chingones! ¡A la altura!

Respuesta popular:

Memoria histórica, lo que no haga la gente por su gente el gobierno no lo hará, no abandonar a los caídos en desgracia, comunicación horizontal

El sismo del 85 dio lugar a un gobierno de “izquierda” en la Ciudad de México y posibilitó la salida del PRI, el actual puede dar lugar a un gobierno popular, democracia participativa y directa

La organización de la logística o los tuiteros en acción es un logro histórico: derrotan la propaganda oficial, comunican los campamentos, logran una conexión inter-generacional y denuncian en caliente la corrupción oficial.

Los partidos políticos, los funcionarios públicos están anulados, reaparecen en las comunidades recién creadas para dividir, enfrentar y colapsar cualquier intento de organización social

El Estado con sus lumpen implementan violencia, saqueos y confrontaciones para recuperar espacios, es tiempo de fortalecer la organización.

—-.-.-

LA RAPIÑA (Es feroz, lo más bajo)

+ EL CINISMO: (El oportunismo como forma de ser)

+ LA INCONGRUENCIA: (Es un discurso, una selfie)

= EL ESTADO

¡Hoy como ayer con la desaparición de los 43 y otros miles, sigue siendo el Estado!

