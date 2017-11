Será menor el número de migrantes tlaxcaltecas que visiten la entidad este fin de año: DAM

Derivado de la política migratoria aplicada por el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, este 2017 sería menor el número de paisanos tlaxcaltecas que radican en ese país que se arriesguen a visitar a sus familiares por la temporada de fin de año, con respecto al mismo periodo de 2016.

Así lo advirtió el titular de la Dirección de Atención a Migrantes (DAM), José Luis González Sarmiento, quien recordó que el año pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) reportó que alrededor de 3 mil tlaxcaltecas que viven en la Unión Americana arribaron a la entidad para pasar las fiestas decembrinas con sus familias.

Sin embargo, observó que este año dicho número podría ser menor como resultado de la política migratoria impuesta por el presidente Donald Trump, por lo que los únicos migrantes tlaxcaltecas que podrían arribar a la entidad esta temporada son los que cuentan con sus documentos de doble nacionalidad.

Asimismo, expuso que un indicativo de que habrá menos flujo de migrantes a la entidad esta época es el incremento en el envío de remesas que se ha registrado en lo que va de la presente anualidad, lo que quiere decir que han descartado la decisión de pasar las festividades navideñas en sus lugares de origen.

“Los que pasan son los que tienen la documentación en orden, los que tienen documentos de doble nacionalidad, los que no tienen documentación, obviamente, no van a arriesgar el venirse y después ya no tener la facilidad para retornar. Entonces, seguramente todo el grueso de los que vienen son los que tienen documentación”.

González Sarmiento fue cauto para dar una cantidad, pues señaló que con la situación que se ve en Estados Unidos con relación a los migrantes y “con el tema de los dreamers, muchos de ellos con hijos allá, están en stand by, entonces no sabemos el dato de cuántos pudieran ser” que visiten la entidad.

“Veo las estadísticas, si ha bajado el número de repatriados, seguramente también el paso se va a ver un poco flojo para el regreso, y otra forma de darse cuenta es el incremento que tuvieron las remesas, en el último cuatrimestre hay un aumento, eso quiere decir que están previendo mejor mandar sus recursos, en algunos casos, pero no lo sabremos hasta que tengamos el seguimiento de cuántos”.

Indicó que el regreso de paisanos a sus comunidades de origen en esta temporada se intensifica en la primera quincena del mes de diciembre, pero “ahora no solamente son los de Tlaxcala, también es el paso de los que van hasta Oaxaca, Chiapas o la zona sur de Veracruz, obviamente los que van a Puebla en vehículo pasan por acá”.

Refirió que hay muchos paisanos tlaxcaltecas que viajan en avión, en los vuelos internacionales de destino-origen Nueva York y Los Ángeles, principalmente. “Se da uno cuenta de que en el aeropuerto llega un sin número de paisanos todo el año, obviamente en las fiestas de navidad se incrementa mucho”.