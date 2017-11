RMV dice que no buscará la presidencia con otro partido que no sea el PAN

Que no aceptará ninguna oferta que sea hecha por cualquier partido para ser candidato a la presidencia del país. Esa, fue la afirmación del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien afirmó que se mantendrá en el PAN.

“Quiero dejar muy claro que yo me quedo en el PAN. He Visto algunos rumores y noticias falsas acerca de que buscaría la candidatura por otro partido. Quiero señalar que ni me han ofrecido la candidatura por otro partido, y aunque me la ofrecieran, yo no aceptaría ser candidato a la presidencia del ningún otro instituto político que no sea el Partido Acción Nacional, yendo solo o en una coalición como lo es el Frente Ciudadano por México”.

Entrevistado en la Feria del Libro de Guadalajara, el aspirante a ocupar la presidencia de México indicó que buscará ser el elegido para los comicios del 2018 solamente dentro del PAN, ya sea en solitario o en una alianza

Esta última, expuso Moreno Valle Rosas previo a su participación en el foro Pensar México, como parte del llamado Frente Ciudadano por México.

En ese sentido, mencionó que se deben abrir los lineamientos y que no haya vetos ni exclusiones para que cualquier persona que aspire a dicha candidatura pueda participar, siendo los ciudadanos quienes elijan al que los represente por parte del frente.

“No participaría ni validaría una competencia en donde ya se tenga un ganador predeterminado”, condicionó.

Acotó que está dispuesto a competir porque entiende que en una democracia se puede “ganar o perder”.

Moreno Valle dijo además que apoyará a quien resulte favorecido, pero si es una farsa “no me prestaría a legitimar”.

Asimismo, sobre la posibilidad de que el PRI pudiera formar parte de este frente, el cual está conformado por el PAN, el PRD y Movimiento Ciudadano, propuso que deben sentarse a la mesa los dirigentes y aspirantes para que se analice el método.

“Si les preocupa que entre el PRI (al frente), pues yo lo he propuesto, quiten a los priistas del padrón, igual que todos los partidos que no van a ir con el frente, simplemente hay que pedir al INE que quite a sus militantes del padrón que vas a utilizar”, dijo el panista.