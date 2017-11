Por incumplimiento de mandato, ex magistrado acudirá a la justicia federal en contra de diputados locales

Como se preveía y tras aducir dilación e incumplimiento de parte de los diputados locales, el ex magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), Fernando Bernal Salazar adelantó que recurrirá nuevamente a la justicia federal debido a que integrantes de la LXII Legislatura local siguen en flagrante desacato al mandato de la justicia federal.

Es más, el ex integrante del pleno del Poder Judicial, quien desde el año 2014 mantiene un litigio en contra del Legislativo por su no ratificación en el cargo de magistrado, sostuvo que podría solicitar ya la destitución de los diputados por incumplimiento a un mandato federal y desacato a la justicia.

En entrevista, el ex juzgador reconoció que hay una constante en la actitud de los diputados que es la de negarse a cumplir con la resolución de amparo que los obliga a evaluarlo y a pronunciarse por su posible continuidad en el cargo, por lo que incluso, se han retrasado en las notificaciones de lo actuado por los congresistas.

“Vea usted que de la sesión del jueves de la semana pasada donde se presentaron dos dictámenes, uno a favor con 11 votos y otro en contra con 14 votos, el presidente de la mesa directiva informó al juez federal, el juez me dio vista y apenas me notificó el viernes de esta semana pasada y me da tres días para que desahogue esa vista, en mi opinión estamos en ese término, creo que mañana desahogamos la vista por lo que nos vamos a volver a inconformar”, explicó.

“Se le va hacer ver al juez que no se cumplió totalmente con la sentencia de amparo, que se les tiene que volver a requerir y si lo considera prudente hacer efectivo los medios de apremio, que en este caso es la multa”, puntualizó Bernal Salazar.

Aunque en caso de que integrantes de la actual legislatura continúen sin resolver su ratificación o no como magistrado del Poder Judicial local, pedirá a la justicia federal que haga efectivo lo establece la fracción XVI del artículo 107 constitucional federal que establece “cuando sea injustificado (el cumplimiento de la orden) o hubiera transcurrido el plazo sin que se hubiese cumplido, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el Juez de Distrito … Si concedido el amparo, se repitiera el acto reclamado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley reglamentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal.

“Este es el caso, pero después de esto hay un procedimiento si se continua con la renuencia, hay un procedimiento que puede culminar en lo que establece el artículo 92 de la Ley de Amparo y 107 de la Constitución federal que puede ser el procedimiento de inejecución que culmina con la destitución y consignación, pero eso es en su momento, todavía estamos iniciando, estamos en el cumplimiento”, espetó.

Bernal Salazar consideró que a los diputados les ha faltado sensibilidad y sentido común para resolver este tema, porque “les hace falta algo muy sencillo que es leer la ejecutoria de amparo, nada más, es decir verla con detenimiento porque en la sentencia de amparo viene los lineamientos…por eso me he acercado con algunos de ellos con copia de la sentencia, con explicación detallada de cómo se debe dar el cumplimiento y algunos me han escuchado y otros escuchan a sus asesores, ellos están en su derecho. Lo que se requiere es que den cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo nada más”.