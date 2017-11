Carecen 102 Escuelas de Tiempo Completo de comedor o desayunador: USET

De los 540 planteles de preescolar, primaria y telesecundaria incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo (ETC), 102 no cuentan con las condiciones para la construcción de desayunadores o comedores, reconoció el coordinador estatal de este esquema federal en la entidad, Víctor Manuel Pérez Vázquez.

Si bien observó que el contar con dicho espacio no es un requisito indispensable para la incorporación u operación de los planteles en dicho programa, en virtud de que los alimentos que se les proporcionan a los alumnos son solamente colaciones con los nutrientes y calorías necesarias para aguantar el horario de clases.

“Muchas escuelas que arrancaron con el programa lo hicieron sin comedor porque no había la infraestructura como tal, porque los alimentos no necesariamente tienen que ser a través de un desayuno caliente, puede ser un desayuno frío o incluso alimentos que proporcionan los papás, ya sea en uno o en dos momentos. Eso lo establece cada comunidad escolar”.

Actualmente, comentó que de las 540 ETC, 438 tienen comedor, el resto carece de este espacio por muchas razones, “de acuerdo con la información que tenemos de infraestructura no cuentan con el espacio para construirles un edificio más para el comedor. Entonces no es que no se les haya querido construir, sino que no hay las condiciones”.

El funcionario de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET) aseguró que la intención del gobierno estatal es que el 100 por ciento de las Escuelas de Tiempo Completo tuvieran comedor donde los alumnos pudieran recibir alimentos que les permitan aguantar el horario de clases de 8 a 15:30 horas.

“Obvio, hay planteles que se van incorporando y si no tienen comedor, se les plantea porque muchas veces quieren que sea un espacio ex profeso para comedor, pero lo que hacen muchas escuelas para ingresar al programa es adaptar espacios para esta función, así están operando muchas”.

Pérez Vázquez insistió en que no es un requisito indispensable contar con espacio para comedor, “porque el alimento que se reciben los alumnos en las escuelas debería representar el 40 por ciento de la dieta diaria, no estamos hablando de una comida o desayuno como tal, sino son colaciones”.

Además, refirió que la mayoría de las escuelas de educación básica son beneficiadas con la dotación de desayunos fríos o calientes por parte de Sistema Estatal Desarrollo Integral para la Familia (DIF), y muchos planteles ETC ya recibían este apoyo desde antes de estar incorporados al programa.

Aparte, comentó, están las escuelas de Tiempo Completo ubicadas en los municipios de Huamantla, Zitlaltépec, El Carmen Tequexquitla y San Pablo del Monte que están en la Cruzada contra el Hambre, a las que sí se les proporciona un recurso específico para alimentación y normalmente cuentan con un espacio para desayunador o comedor.