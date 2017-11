Solano: las mujeres Serdán, dueñas de una fuerte conciencia revolucionaria y libertaria

María del Carmen, Carmen, Natalia y Filomena son los nombres de cuatro mujeres particulares en la historia del país, ya que formaron parte y, acaso, fueron la cabeza de una familia: la Serdán. Si bien son más conocidos los hermanos Aquiles y Máximo, el historiador Patricio Eufracio Solano señaló que ellas tuvieron una fuerte conciencia de la Revolución y la libertad.

Al participar en el primer simposio Genesis y desarrollo de la Revolución Mexicana celebrado en el Museo Regional de Puebla, el también escritor relató que lo mismo María del Carmen Alatriste que Carmen y Natalia Serdán, así como Filomena del Valle –esposa de Aquiles– formaron una familia distinta participante de la lucha libertaria.

“¿Cómo llegaron a ello?, ¿cómo se embarcaron los Serdán en una revolución contra un dictador (Porfirio Díaz) que tenía todos los hilos en la mano?”, cuestionó el director del Museo regional de la Revolución Mexicana.

Definió que la familia Serdán era muy compacta, pues entre los hermanos Carmen, Natalia, Aquiles y Máximo había una diferencia de edad de dos años, además que a la muerte de su padre Manuel fue su madre María del Carmen, quien tuvo que trabajar mientras las hermanas se volvieron en una suerte de madres sustitutas durante 30 años.

Eufracio Solano expuso que fueron Natalia y Carmen quienes tuvieron la autoridad de la familia, viviendo “miles de peripecias” y siendo las protagonistas en una época en la que no era usual que las mujeres tuvieran un papel preponderante, pues “en 1910 ellas estaban circunscritas dentro de la casa”.

Lo que sí, abundó el ganador en 2010 del Premio Aquiles Serdán a la investigación histórica, es que tenían acceso a la educación, misma que les permitió distinguir las problemáticas económicas que impedían la movilidad social. “Ese fue el fermento que provocará los fundamentos de la Revolución”, expuso.

El funcionario estatal continuó que condiciones sociales como el militarismo y la reelección hicieron que la familia Serdán se lanzara a la Revolución, pues con ella “dos hombres pudieran ascender ya que las mujeres no podían hacerlo”.

Expuso que en dos años anteriores a la revuelta del 18 de noviembre de 1910, la familia ya “tenía una zozobra espantosa” que los llevó a adoptar una “condición de guerra” y de participación electoral con la formación de un club desde el cual se apoyaba a Francisco I. Madero, pues se trataba de hacer “un ejército revolucionario que fuera contra un ejército militar”.

“La decisión deben haber sido tremenda. Todo sonaba bien hasta que debía que realizarse, poder dinero y riesgo. Hoy sabemos que le entraron, decidieron que sí, empujados por la inercia, pero convencidos en que sí. Entraron entonces a una dinámica de ver al enemigo, convencer a otros, conseguir dinero para las armas, hacer estrategias, atender a los heridos y velar a los muertos”.

El historiador Patricio Eufracio refirió que fue el 17 de noviembre cuando se emite la orden de cateo en contra de la familia Serdán, la cual no se cumple sino hasta el 18. Antes, Natalia se va de la casa con los siete niños de la familia dejando a las otras tres mujeres y a los dos hombres de la casa, quienes toman las armas y suben a la azotea para asomarse y horas después, ya entrada la madrugada, se relajan y bajan a desayunar.

Esta condición cambia, apuntó el historiador, con la llegada de una docena de policías que entran y son recibidos por una ráfaga de balas que dura alrededor de cuatro horas, con la muerte de varios policías y de Máximo, mientras Filomena, María del Carmen y Carmen permanecen vivas protegiendo a Aquiles, quien se esconde en un recoveco de la casa ubicada en la calle 6 Oriente, de esta ciudad.

“En la justificación del héroe y para efectos prácticos Aquiles no está solo las mujeres que ven interrumpido el cuarto con hombres que entran echando balazos y a quienes Carmen detiene y enfrenta, no obstante las llevan a la cárcel durante cinco meses, tiempo que durará el que el ejército venza a Díaz.

“Qué tipo de mujeres son estas que resisten la muerte de Aquiles y Máximo, que no salen locas después de cinco meses de encierro, que no saben cómo están los niños. Qué tipo de mujeres son que cuando salen el pueblo llano sale a verlas y las acompaña vitoreándolas, que cuando llegan a su casa y pese a estar en la quiebra total económica y social no se derrumban.

“Qué tipo de mujeres son que pese a su pena y desgracia crean juntas antirreeleccionistas y ven por los demás, viviendo así durante todo el tiempo en que Madero fue presidente del país, para luego irse a la Ciudad de México”, concluyó Solano.