Presentan la Copa Puebla 2017; se realizará en Atlixco del 15 al 17 de diciembre

Del viernes 15 al domingo 17 de diciembre, el municipio de Atlixco tendrá la fiesta el futbol en su máxima expresión, con la realización de la Copa Puebla 2017, la que en su tercera edición, va por la consolidación como una de las mejores de la región centro del país, y que esta vez servirá para que equipos universitarios y profesionales hagan sus visorias para la detección de nuevos talentos.

Alrededor de 90 equipos de las categorías infantiles y juveniles, tanto en la rama varonil como femenil, se reunirán en este acto que por segundo año consecutivo se lleva a cabo en ese municipio, donde al apoyo de las autoridades encabezadas por el edil José Luis Galeazzi es de vital importancia.

Acompañado de personalidades y ex jugadores como René Paúl Moreno y Joel “Chícharo” González, el presidente de la Asociación de Cultura Física de Puebla Felipe González Roldán, en rueda de prensa anunció la celebración de esta Copa que después de dos años de historia, cuenta con un nombre importante en la región, ha crecido en varios aspectos pero también va por aspectos de desarrollo de nuevas generaciones.

Ahora la Copa Puebla Atlixco 2017 de futbol servirá para la detección de nuevos talentos de equipos profesionales como las fuerzas básicas del Puebla o de la tercera división como Lobos Chapultepec, así como los representativos universitarios como los Borregos del Tec de Monterrey Campus Puebla, la UDLAP, UPAEP y Umad, así como para la selección femenil Puebla que dirige Mariela Solís y la institución CMAS Athletes al mando de Héctor Francisco Bache.

Felipe González Roldán precisó que equipos de estados como Tlaxcala, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Querétaro, Ciudad de México y del interior del estado de Puebla como Izúcar de Matamoros, Cholula, San Martín Texmelucan, Tehuacán y de la ciudad de Puebla, se esperan en esta tercera edición de la Copa Puebla 2017 la que considerará las categorías sub 6 y la sub 8 mixtas, así como la sub 9, sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y sub 20 en la rama varonil, además de la sub 17 y sub 20 en la femenil.