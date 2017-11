Piden integrantes del Consejo Consultivo del IAIP garantías para sus funciones

Integrantes del Consejo Consultivo del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del estado de Tlaxcala (IAIP) exigieron al Congreso local reforme a la ley en la materia a fin de garantizar que dicho órgano cuente con equipamiento y bienes para cumplir con sus funciones.

Este jueves, integrantes del Consejo General del IAIP acudieron al Poder Legislativo para solicitar esas enmiendas, pues denunciaron que hasta el momento no han podido cumplir a cabalidad con sus funciones debido a que la presidente del organismo autónomo, Marlene Alonso Meneses, no les ha facilitado espacios ni equipamiento ni materiales para que cumplan con su labor.

Al respecto, la consejera Liliana Atonal Mendoza explicó que no han logrado sesionar porque los comisionados se niegan en proporcionarles un espacio físico para desempeñar sus funciones como papelería y equipo de cómputo.

“Presentamos un escrito en el cual estamos solicitando una reforma a la ley, en esta reforma pretendemos que se establezca la forma de operar del Consejo Consultivo ya que no nos están permitiendo llevar acabo nuestras funciones, principalmente por la negativa del Consejo a hacernos del conocimiento de lo que deberían de hacer para que nosotros podamos emitir nuestras opiniones. Aún falta mucho para consolidar la figura del Consejo Consultivo, en virtud de que la legislación actual no contiene su modo de operación, su lugar de sesionar, modo de nombrar al presidente y secretario entre otros; circunstancias que ha limitado nuestro funcionamiento”, explicó.

Por su parte, Josefina Romano Sanluis lamentó que los comisionados del IAIP se nieguen a rendir un informe del proyecto de presupuesto asignado a cada acción para el año 2017 y del proyecto de presupuesto de 2018, de conformidad con los establecido en el artículo 44 fracción I y II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del estado de Tlaxcala.

Liliana Atonal Mendoza y Josefina Romano enfatizaron que no están solicitando un salario o una partida presupuestal para el Consejo Consultivo de este organismo, pues “solo pedimos los espacios necesarios a fin de que realicemos nuestra labor estipulada en la ley en la materia. Si bien nosotros somos un consejo ciudadano por eso estamos solicitando los requerimientos porque si bien no estamos facultados para recibir un salario, pero si para que podamos ejercer esas funciones porque no es posible que estemos cubriendo de nuestros propios medios cuando la función es para un bien de la sociedad, entonces consideramos que quienes deben otorgarnos las facilidades para el material que requerimos”.

Sin embargo, ambas consejeras rechazaron renunciar al cargo como en su momento lo hizo su homologo Emanuel Montiel Flores, pues aseguraron que si bien “aún falta mucho para consolidar la figura del Consejo Consultivo, en virtud de que la legislación actual no contiene su modo de operación, nosotros queremos contribuir con nuestra función”.