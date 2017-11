Recibe Morena luz verde para aliarse con otras fuerzas políticas

Tras recibir luz verde, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) busca la unión de más partidos políticos y organizaciones, incluidas las afines a las fuerzas integrantes del Frente Ciudadano por México (FCM), para formalizar alianzas electorales totales o parciales, señaló Joel Molina Ramírez, coordinador en Tlaxcala.

Antes, puntualizó que uno de los aspectos de mayor interés es el de contar con una estructura que defienda el voto, a través de personas con experiencia y que no sean protagonistas, por lo que ya se han nombrado representantes ante los órganos tanto estatales como distritales.

Luego, aclaró que por acuerdo nacional, se han designado a coordinadores distritales de organización, quienes “no son candidatos ni precandidatos”, pero por su trabajo, desempeño, resultados y aceptación social, pudieran serlo.

Aunque reafirmó que no existe compromiso para postularlos. Recordó que en el distrito federal 01 fue nombrado José de la Luz Sosa Salinas; en el 02, Rubén Terán y en el 03, Lorena Cuéllar Cisneros. Respecto de esta última demarcación, contestó: “Decir que vamos a arrasar en la elección es adelantar juicios”.

Asimismo, repasó que estas nominaciones son un primer ejercicio de consenso y de encuestas para definir candidatos. Molina Ramírez acudió a una rueda de prensa este miércoles en la cual la Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) anunció que se suma a Morena, al igual que otras seis agrupaciones que, en conjunto, representan a 70 mil afiliados.

Las alianzas no deben ser condicionadas, remarca

“Para Morena es una suma más de grupos de ciudadanos tlaxcaltecas que ven una alternativa política para cambiar las condiciones del país… ven en su líder la opción de la transformación de México”, expresó Joel Molina Ramírez.

Reiteró que lo único que este partido ha pedido a quienes se suman es “que no pongan como condición o antepongan los intereses de tipo político o personal. No hay cargos, no hay puestos, que se tengan que comprometer”.

Refirió que en el Consejo Nacional del domingo pasado se autorizó la celebración de coaliciones a nivel estatal y nacional, con cualquier corriente y partido político, pero aclaró que no necesariamente Morena tendrá que buscar o insinuar una necesidad extrema que obligue a buscar alianzas.

Sin embargo –añadió–, en Tlaxcala hay pláticas para generar ese ambiente, pues las puertas no están cerradas para nadie, aunque remarcó que no es el caso de las fuerzas que integran el FCM, pues tienen intereses propios y una posición definida.

Diputados del PS han mostrado interés en Morena

“Pero lo que sí estamos haciendo con grupos y organizaciones de ellos (PAN, PRD y MC), son expresiones de carácter político, si se suman –apuntó–, bienvenidos”. Mientras tanto, se han tenido encuentros con dos legisladores locales del Partido Socialista (PS), quienes “ven con simpatía a Morena”.

Respecto del Partido Alianza Ciudadana (PAC), expuso que Morena ha sostenido acercamientos con la dirigencia, pero no se ha concretado nada todavía.

Aunque no ha recibido la petición expresamente, reconoció que la propuesta del PAC sobre la postulación de Serafín Ortiz Ortiz al Senado, a cambio de ir en alianza puede frenar un acuerdo, ya que “en Morena no podemos estar con condición alguna, para que se tenga que hacer coalición”, subrayó.

Molina Ramírez adelantó que este jueves Alfonso Romo Garza, coordinador general del Proyecto de Nación 2018–2024 de Morena, visitará Tlaxcala para platicar con empresarios e invitarlos a sumarse. Agregó que, tentativamente, Andrés Manuel López Obrador hará lo propio el 18 de diciembre, a efecto de evaluar trabajos y que recorrerá Calpulalpan, Chiautempan y Huamantla.