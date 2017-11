Aprobó ITE convocatoria para postulaciones de candidaturas independientes

El Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) aprobó este jueves, por unanimidad, la convocatoria dirigida a los ciudadanos y ciudadanas interesados en postularse como candidatos independientes para el cargo de diputados por el principio de mayoría relativa para el proceso local ordinario 2018.

La convocatoria determina el número de apoyo ciudadanos requerido para obtener el registro como candidata o candidato independiente para la elección de diputados locales por el principio de mayoría relativa para contender en el proceso local ordinario 2018 y el monto del tope máximo de gastos para los actos tendentes a recabar el apoyo ciudadano.

También, aprobó la metodología de monitoreo de medios de comunicación masiva, impresos y digitales, para los periodos de campaña y precampaña del proceso local ordinario 2018, en el que se incluyó que sean consideradas las declaraciones que hagan los presidentes municipales, a propuesta de la representante del Partido Alianza Ciudadana (PAC), Dulce María Angulo Ramírez, quien también quería que se excluyera del proyecto a los líderes morales e históricos, pero esta última petición no fue respaldada.

El monitoreo de medios lo realizará un equipo de seis personas, encabezado por la titular del área de comunicación social del ITE, Elizabeth González Serrano. El objetivo de esta tarea es brindar a la ciudadanía, consejeros y representantes de partido un panorama de lo que sucede en el proceso electoral, explicó el consejero Norberto Sánchez Briones.

En tanto, Dulce María Angulo mencionó que la información del monitoreo no nada más debe servir a la ciudadanía, ya que lo toma en cuenta el INE para efectos de fiscalización, por lo que demandó “ser claros de qué se va a medir” y solicitó que los informes se hagan llegar a los representantes de partido para ver los criterios que se toman en cuenta a fin de si una nota determinada pertenece o no al proceso electoral.

Respecto de la convocatoria para las candidaturas independientes, la consejera Dora Rodríguez Soriano propuso incluir un párrafo en el proyecto de acuerdo que cita: “en caso de que la revisión resulte que el ciudadano interesado no acompañó la documentación e información completa, el secretario ejecutivo realizará un requerimiento al ciudadano interesado para que en un término de 48 horas remita la documentación e información omitida, de no recibirse la respuesta del requerimiento dentro del plazo señalado, o que con esta no se remita la documentación e información solicitada, la manifestación de intención se tendrá por no presentada. El ciudadano interesado podrá presentar una nueva manifestación de la intención, siempre y cuando se exhiba dentro del plazo señalado para ese efecto”.

Otro párrafo que planteó integrar fue “en caso contrario, la autoridad electoral lo notificará al interesado mediante oficio debidamente fundado u motivado, las constancias de aspirante deberán emitirse para todos (a cada uno) de los ciudadanos que hayan cumplido con los requisitos, el mismo día”.

En tanto que sobre el anexo de la convocatoria, en la segunda base propuso incluir un segundo párrafo: “las fórmulas de candidaturas independientes podrán ser integradas por personas del mismo género o bien de diverso género, siempre y cuando el candidato propietario sea hombre y la suplente mujer”.

Argumentó que esta propuesta tiene observancia con el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género y que está previsto en el artículo 10 de la ley electoral local y artículo 12 de la Ley de Partidos Políticos del estado.

Las propuestas fueron aprobadas por el pleno del Consejo General.

Sobre este tema, el representante del PRD pidió resolver cómo los partidos políticos van a completar las 15 fórmulas, tomando en cuenta que al ser 15 distritos electoral se tiene un número impar y todos deben llevar candidaturas del mismo género, tanto propietario y suplente, independientemente de que en términos horizontales deban cumplir con el principio de paridad.

En asuntos generales de la sesión extraordinaria, los representantes de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Ángeles Roldán y Sergio Juárez Fragoso, respectivamente, solicitaron al Consejo General del ITE que presente los lineamientos sobre la cuestión de equidad de género para las candidaturas de los institutos políticos, “porque estamos en la víspera de iniciar el proceso interno y debemos emitir la convocatoria correspondiente”, dijo el primero.

En tanto, Juárez Fragoso mencionó que es necesario ya tener claridad sobre los lineamientos de paridad de género para que no ocurra lo que sucedió en el proceso electoral pasado con este tema.

En respuesta a esta inquietud, la presidente del ITE, Elizabeth Piedras Martínez informó que la Dirección de Asuntos Jurídicos tiene la instrucción de elaborar los lineamientos de paridad de género para presentarlos a los partidos… “tengan la confianza y certeza de que estarán a mas tardar la próxima semana”.