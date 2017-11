Experiencias políticas y sociales post-sísmicas: lo instituyente y lo riesgoso

El 19 de septiembre no fue sólo un día de movimiento telúrico: también detonó movimientos en lo político y lo social, y dio para repensarlo en varios aspectos. Por un lado, han sido varias experiencias vivas de organización, bocetos de organización e intentos de organización social más allá del establishment actual que pretende monopolizar lo político en la política, más allá de las instituciones e incluso más allá de lo instituido. Han sido experiencias que, en su praxis misma, desmienten la necesidad de la forma Estado, demostrando que la organización social participativa no es una utopía novelesca, sino proyecto (que más que un camino, es un modo de caminar). Por eso dan también para cuestionar la arbitraria distinción entre realidad-utopía, donde se suele tachar inmediatamente de utópico a aquello que sale de la racionalidad dominante que se autoproclama como realista. Es un buen momento para cuestionar la arbitraria distinción entre lo posible y lo imposible. Han servido también para desmentir que la realidad sea lo que la televisión muestra y que nada es real si no lo muestra. Han aportado a hacer, no aparente, sino evidente que lo real no es Frida Sofía, sino eso que, también sin saber su nombre, nos duele, y más todavía, que nos mueve (además superando la lógica de la publicidad, operando en una de hacer más allá de los spots).

Se manifestaron profundamente varias voluntades de arriesgar la vida por más vida; voluntades de chambear, cooperar, colaborar, etcétera. Se escucharon estruendosos silencios que eran esperanza de sacar a alguien con vida. Vivimos momentos colectivos de kairós, de tiempos de peligro.

Asimismo, varias experiencias políticas y sociales post-sísmicas han mostrado que la policía, varios medios de (des)información, varios partidos políticos, etcétera, han estorbado y estorban la chamba que hemos hecho y que hacemos, que seguimos haciendo y que seguiremos haciendo a pesar de ellos. Aunque la chamba pueda ser reprimida, no puede ser suprimida. Nada queda en nada: quedan, al menos, huellas de sensibilidades cambiadas. Han desmentido, además, que la sociedad civil es el ámbito privado y la política es el ámbito público: parte de la sociedad ha practicado cooperación pública, mientras que parte de ‘la política’ la ha querido, precisamente, privatizar. No hay que dejar que lo que estamos haciendo sea subsumido por la política tradicional, o bien, no dejemos que sea privatizado.

Los movimientos post-sísmicos de lo social y lo político han demostrado que la cooperación es, no sólo más humana y humanizante que las formas hegemónicas (que por lo pronto son capitalistas) de hacer política y economía, sino incluso, en muchos sentidos, más efectiva. No necesitamos a ‘los políticos’ para hacer política ni a la policía para ‘cuidarnos’ (en realidad debemos cuidarnos de la policía y de esos políticos). Sin embargo, esto no los excusa para dejar de hacer lo que se supone deben hacer, es decir, lo que hemos hecho nosotros y nosotras mismas al organizarnos. Es importante seguir exigiéndoles que realmente hagan aquello para lo que se supone que están, a saber, mandar-obedeciendo. Pero esto reconociendo que no es imperativo presuponer poderes centralizados, policías estorbosos, partidos políticos oportunistas, etcétera, para hacer organización política efectiva. Que sirva como experiencia de algo que va más allá de lo instituido: lo instituyente. Estas experiencias no se han limitado a la denuncia, sino que han sido, especialmente, anuncia (sin embargo no hay que dejar de denunciar, así como tampoco de anunciar).

Las experiencias de cooperación y chamba han ido más allá del trabajo especializado por funciones sociales. Más allá de si eres arquitect@, albañil, ingrnier@, médico…, tod@s nos ensuciamos, tod@s ponemos el cuerpo, la carne, la sangre, los músculos, la inteligencia, las lágrimas. No nos refugiamos en la excusa de que eso le toca a ‘las autoridades’ o a ‘l@s profesionales’; nada, nos pusimos a levantar escombros. Nos dejamos de purismos chafas, así como de absurdas distinciones meramente formales y despolitizadas, entre ‘trabajo manual’ y ‘trabajo intelectual’. O dicho de otro modo, nos dejamos de tonterías. Estas experiencias han desbordado las fijaciones dominantes de lo identitario: han desdibujado las diferencias, reafirmando la capacidad de todos y todas, no como cada quien, sino como cualquiera. También han desmentido el fetiche capitalista de la competencia de tod@s contra tod@s, así como de la racionalidad privada y privatizadora y de tasa de ganancia del mercado de bienes, al practicar la donación. Más allá de la competencia, la cooperación; más allá de la propiedad privada, la apropiación comunitaria; más allá de la tasa de ganancia, la vida. Nos desdibujamos del orden policial capitalista de los individuos atomizados y, en vez de ser meros eslabones, hicimos cadenas.

Con nuestros movimientos hemos desmentido la totalizante y totalizadora concepción absolutista de que lo político sólo puede ser válido si opera en términos de revolución total. El temblor no sólo quebró estructuras, también transformó superestructuras.

Sin embargo hay que ser cuidadosos y cuidadosas al respecto. Las susodichas experiencias post-sísmicas igualmente han implicado varios riesgos, importantes de mencionar para rechazar los purismos y los optimismos ingenuos. Entre los riesgos relativamente sutiles, pero peligrosísimos, está la enajenación del trabajo y el estudio. Suspender algunos días laborales y escolares funcionó como facilitador para articularnos y vincularnos sin estarnos preocupando por los ‘deberes cotidianos’. Pero ahora que ‘regresamos’, hay que ser cuidadosos y cuidadosas con no dejar de ocuparnos de las voces y las personas que tanto nos interpelaron y nos siguen interpelando, por preocuparnos sólo de las tareas rutinarias de la escuela o el trabajo (entendido como trabajo remunerado). Que el regreso a clases y al trabajo no sea un retorno a la fragmentación trabajo-recreo, que es además una dicotomía arbitraria y despolitizada. Los trabajos que hemos hecho durante estas semanas han sido en el ‘tiempo de recreo’, que ya por eso mismo irrumpen en el ciclo normal de lo ordinario y, por tanto, han sido experiencias extra-ordinarias. Eso debería ayudarnos a notar que no son tiempos excluyentes ni exhaustivos, y que si lo parecen, es por estar enajenados. No permitamos que la escuela o ‘el trabajo’ se vuelvan extraños a la vida; que no nos enajenen de las y los demás; que la enajenación no penetre por las grietas de nuestra fragmentación social y personal; que la chamba que estamos haciendo la sigamos haciendo, como vida que se vuelve medio de vida. Sigamos trabajando y estudiando, pero para la vida, para vivir, y no para un salario o una calificación. Que volver a la escuela o al trabajo (en ese sentido) no sea volver a los tiempos fragmentados y fragmentarios de 8 horas de trabajo/estudio, 8 de sueño y 8 donde tenemos que meter todo lo demás de la vida, incluyendo la chamba en ‘tiempos de recreo’ que varias personas hemos estado haciendo. Hay que desdibujar la dicotomía de ese tiempo enajenado que tiende a encerrarnos en el orden de una rutina fetichizada. Como escribió Enrique Dussel en su página Facebook el pasado dos de octubre (con toda la fuerza del contexto –que no se olvida– en su texto): “¿Qué significa ‘regresar a la cotidianidad’? ¿No es la cotidianidad la manifestación misma del desastre y la violencia? A la cotidianidad no se puede regresar, pues no hemos salido de ella. Lo que habría que pensar en todo caso es cómo enfrentar el desastre de lo habitual”.

Otro riesgo que se abre con las experiencias post-sísmicas es que la chamba que hemos hecho, seguimos y seguiremos haciendo, se presuponga como un regreso a la normalidad, en vez de como una reconstrucción de la cotidianidad, como ruptura y transformación de la normalidad -es decir, de la norma-. ¡Que nuestra reconstrucción haga temblar a la normalidad capitalista y dañe sus estructuras!

El riesgo de la ilusión de que ‘la solidaridad está desbordada’. La solidaridad no está desbordada, sino concentrada, centralizada. La mayoría de la cooperación ha operado como una fuerza centrípeta, pero la centrifugación parece ser impracticable; o, mucho mejor que centrifugación, la des-centralización de lo social y lo político. Con todo y ese ‘boom de solidaridad’, con todo y esa fiebre, en México no deja de haber muchos, muchísimos lugares jodidos, y para acabarla de moler, en-cubiertos. Ahora, como siempre, es buen momento para des-cubrir esas jodideces, esas realidades que duelen aunque no aparezcan en las listas de las ‘zonas afectadas’. Siempre está latente el peligro de dejar de ver lo terrible que ocurre también cuando no tiembla (y de dejar de ver más allá del centro del país). Eso es lo que sí está desbordado, la jodidez, que no es producto de un mero sis-mo, sino de un sis-tema capitalista (neo)liberal, etcétera. No hay que centralizar la tragedia ni verla de un modo puramente urbanístico.

Corremos el peligro de que tanto movimiento se reduzca a chovinismos, regionalismos…, así como a actos y ‘programas caritativos’ que duran tanto como el sentimiento de culpa, y que cuando se nos pasa el estremecimiento, la excitación, suponemos que es porque ‘ya no se requiere seguir chambeando’ y no porque, quizás, tan sólo quizás, ya expulsamos una carga moral que nos reclamaba; porque simplemente liberamos una tensión latente de impotencia; porque ‘ya pusimos nuestro granito de arena’, y lo que siga ocurriendo en aquel movimiento oceánico, ya no es nuestro problema (¡eso es enajenación!). Corremos ese riesgo de obrar por penitencia o por mera adrenalina. Y similar a lo anterior, se presenta el riesgo de que, al ir a dejar cosas o poner manos a la obra en algún lugar, se presuponga una actitud de conquista, de clavar nuestra bandera para indicar, como en las puertas de los baños públicos, que Luis estuvo aquí. O la ilusión de que para ‘hacer cosas’ hay que irse necesariamente a ‘las comunidades’, a ‘lo alejado’; la ilusión de que la posibilidad y capacidad de praxis sean una cuestión topográfica, de geografía: como si aquí (se lea ese ‘aquí’ donde se lea, poco importa para este punto) no hubiera cosas que hacer o todo lo no-hecho fuera imposible. Y vinculado a esto, está también el peligro de la adopción de posturas paternalistas, de que tenemos que ir a ayudar a las comunidades porque sin nosotros y nosotras, los citadinos y las citadinas, poco se puede hacer. La propuesta no es fragmentaria, sino al contrario, solidaria. No se trata de dejar de ir también –pero no sólo- a poner el cuerpo y echar la mano a comunidades, sino de no hacerlo de manera paternalista, sino cooperativa; sin verticalismos. No se trata de dejar de ir a chambear también allá, sino de hacerlo auténticamente. No es ‘ir a organizarl@s’, sino ir a organizarnos: porque mejor que pueblo organizado, pueblo organizando.

Nos enfrentamos también, con esto y con todo ‘meta-acontecimiento’, al peligro de que lo reciente nos haga olvidar aquello que no podemos olvidar, aquello que, para pasar del dolor a la esperanza, y mejor, a la praxis transformadora, debe hacerse vida no sólo en la memoria, sino en lo político propiamente hablando, como praxis: desapariciones forzadas, feminicidios, despojos, corrupción, impunidad…, y muchas más innumerables cabezas del cuerpo de una misma hidra que, más allá de ser una figura mitológica, representa una realidad concreta que nos aplasta (in)justamente así, como concreto. Que la memoria no quede atrapada bajo los escombros. ¡Prohibido olvidar!

Como otro punto me gustaría recalcar que las redes sociales fueron excelentes herramientas que posibilitaron cierto tipo de acciones. Pero también ellas implicaron e implican varios riesgos. Por un lado, que sigamos cayendo en la sobredistracción y sobrebanalización de los acontecimientos, por ejemplo, con los memes, el mar de sobreinformación y trivialidad, o en general la superproducción de entretenimiento despolitizante y despolitizador. Por otro, que se utilicen como espacios de producción discursiva solamente; es decir, que nos provoquen caer en la autosatisfacción de la pronunciación estéril (por más crítica que sea), en la autosuficiencia del decir públicamente pero sin pasar a un plano mucho más importante y real, el de la praxis (que implica reflexión, pero no sólo, también acción en un sentido más amplio). Lo político no vive de discursos políticos, sino con praxis política, que es colectiva. ¡Estamos hartos de los puros discursos! Y por un tercer lado, está el riesgo de fetichizar y sobreinflar la posibilidad política de las redes sociales. Estoy de acuerdo con que fueron y son medios profundamente potentes que pueden detonar prácticas organizativas y comunicativas impensadas hasta hace poco. Pero no confundamos al medio con el -o la, por supuesto- sujeto de acción. Atribuirle al medio la causa de lo acontecido política y socialmente, es un fetiche. No fueron las redes sociales, fuimos nosotros y nosotras usando –en muchos casos, pero tampoco necesariamente- las redes sociales.

En algún momento dije que uno de los aspectos rescatables de varias experiencias post-sísmicas era la lógica de hacer más allá de los spots. Sin embargo reconozco que eso no evita completamente el riesgo de cosificar, mediatizar (en el mal sentido) y hacer abstractas las experiencias de cooperación. Ni la cooperación se mantiene plenamente presente al margen de la mercantilización capitalista.

Hablando de capitalismo, ya habiendo regresado a clases después de dos semanas de suspensión de labores académicas y administrativas debido no sólo al movimiento telúrico sino también a las múltiples insurrecciones de lo social, un querido profesor nos platicó una teoría que elaboró sobre el capitalismo como motivo del temblor. No la voy a recrear, pero la voy a responder brevemente. Si bien no sabemos si el movimiento telúrico lo provocó o no el capitalismo, sí sabemos que provocó las catástrofes que éste detonó. Por ejemplo, pensando más allá de la centralidad urbanística de la CDMX, en varias comunidades marginadas, donde los hogares son construidos más por el ingenio de los albañiles que por la disposición de los materiales -y ni hablar de ingenieros o arquitectos-, y donde de pronto hallamos un par de casas con su sello de ‘garantía’ PROSPERA, pues claro que se iban a caer las casas, y claro que se cayeron, porque antes de ser sacudidas por la Tierra fueron aflojadas por el capital y su respectivo despojo. Y algunas de esas personas que ‘la libraron’ (de no ser aplastadas por sus casas, pero no de no ser aplastadas por el capitalismo), la libraron porque no estaban debajo de sus techos sino, probablemente, quebrándose la espalda en la siembra, por decir algo. O por poner más ejemplos: la gente que se transó y se transa los víveres (no sólo asaltantes callejeros, sino también ladrones de las grandes ligas, esos que, por ejemplo le ponen estampas del PRI a las donaciones…), la que se metía a las casas derrumbadas a robar, etcétera, es, en buena parte, resultado -y a la vez causa- de subjetividades, prácticas y relaciones inmanentemente capitalistas que parten de un yo competidor que quiere aumentar su beneficio -en un sentido asquerosamente mercantilizado-.

¿Qué procede, entonces? No lo sé, pero puedo hacer algunas sugerencias. Que la cooperación no se reduzca a episodios cortoplacistas, inmediatos; que no sea una mera llamarada de ocote; que no sean sólo pequeños gestos que apaciguan pasiones políticas, como chispazos esporádicos que queman para luego consumirse de inmediato en su propia flama; que no sean meros oasis aún rodeados de desierto; que no sean meras liberaciones intermitentes de tensiones morales y musculares; que no se cristalicen como experiencias individuales y episódicas; que no sea un mero pésame a las víctimas, sino un momento, entre muchos otros, para reinventar lo social y lo político. Es un buen momento, no sólo de repensar la política, sino de rehacerla, porque sin ella, dice Jacques Rancière: “No hay más que el orden de la dominación o el desorden de la revuelta[1]”.

No se trata de responder meramente ante situaciones de urgencia y de desastre, aunque también. Se trata de construir, de hacer distintas maneras de ser y de vivir colectivamente, comunitariamente. Lo cual no significa detener la cooperación; por el contrario, significa prolongarla y des-centralizarla. Pero para esto no hay garantías, tenemos que hacerlo nosotros y nosotras. No hay que abandonar la militancia de afirmar la solidaridad como modo de vivir -no solamente cuando hay sismos-. Sigamos trabajando fuera del spot publicitario y más allá de las rutinas enajenadas. Hay que mantener la efervescencia de lo político en lo que quiere volver a la normalidad; no dejamos que la normalidad cumpla con su eterno retorno (y que no nos dé miedo asumir que esos fueron actos políticos, no mera moral). Que no quede en lo efímero; que estas maneras de vivir juntos y juntas sigan vivas; que el movimiento inmediato se prolongue como estrategias a largo plazo. Como dice el ahora Sup Galeano, falta lo que falta.

Luis Manuel Segura Román

[1] Ranciere, J. (1996), El Desacuerdo, Ediciones Nueva Visión: Buenos Aires, p. 26