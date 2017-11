Abelardo Cuellar protesta por posible designación de ex priista como candidato al Senado

En medio de versiones extraoficiales de que el diputado federal ex priista Alejandro Armenta Mier será designado esta tarde candidato virtual de Morena al Senado de la República, uno de los aspirantes, Abelardo Cuellar Delgado, desistió de seguir en la contienda interna a manera de protesta.

En un pronunciamiento que emitió este día, se manifestó en contra de que “cuadros importantes de la base” estén siendo desplazados de las coordinaciones de organización, consideradas la antesala de las candidaturas de la elección 2018.

Armenta renunció al PRI este año, partido que lo llevó a la presidencia municipal de Acatzingo y a ocupar diversas posiciones en la administración pública durante el sexenio de Mario Marín Torres, entre éstas la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social.

La definición del candidato virtual al Senado se efectuó a través de una encuesta que aplicó Morena, para medir a la terna del Consejo Estatal, integrada por Alonso Aco, Gabriel Biestro y Miguel Guerra, liderazgos que participaron en la fundación del partido de izquierda.

Cuellar dio a conocer en el comunicado que fue propuesto por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) para ser considerado en el estudio demoscópico. Fuentes del partido confirmaron que el CEN también pidió medir a Armenta, quien supuestamente no fue favorecido en el sondeo, ya que Gabriel Biestro, dirigente estatal, resultó como el mejor posicionado.

El CEN dará a conocer los resultados de la encuesta en una reunión privada que sostendrá esta tarde con los aspirantes en las oficinas del partido en la Ciudad de México.

A continuación se transcribe el comunicado de Abelardo Cuellar.

“A las y los Compañeros Consejeros que participan en este grupo:

“Por este medio les informo que el día de ayer fui convocado por el Cro. Gabriel García a una reunión para el día de hoy a las 6 pm, pues me informó que se me tomó en cuenta para otra encuesta más, por compromisos familiares no podré asistir a dicha reunión, en donde se me informa fueron convocados los Cros. propuestos por el Consejo Estatal para la primera fórmula, entre los que se encuentran Gabriel Biestro y Miguel Guerra.

“Aprovecho para agradecerles el apoyo a los Cros. Consejeros que me invitaron durante los meses de septiembre y octubre a visitar sus distritos después de su respaldo en el Consejo.

“Por último les informo que en ejercicio de nuestro derecho como militantes nos reunimos el pasado sábado un grupo reducido de militantes para reflexionar sobre la etapa actual de nuestro partido, teniendo en todo momento el espíritu de apoyar el proyecto alternativo de nación para el 2018, pero siendo críticos y preocupados porque al momento de las definiciones no se desplace a cuadros importantes de la base de Morena, a quienes respaldaremos junto con el proyecto de López Obrador. Nunca buscaremos la división entre la militancia, pero siempre defenderemos el derecho a un debate objetivo y reflexivo.

“Por su atención mil gracias.

ABELARDO CUÉLLAR DELGADO.”