Anuncian el Festival Internacional de Artes Escénicas Tlaxcala Cuna del Teatro

La suma de voluntades y la idea de que las artes y la cultura son necesarias hicieron posible la realización del 4o Festival Internacional de Artes Escénicas Tlaxcala Cuna del Teatro (Cunafest), el cual estuvo a punto de perderse este año por el recorte presupuestal que aplicó la Federación en materia de cultura.

El Festival se desarrollará del 1 al 3 de diciembre próximo con la participación de grupos de teatro de la entidad, del país y de España, Cuba y Uruguay, en el foro del Centro Cultural La Libertad, de Apizaco, informó Gloria Miravete, coordinadora académica de este evento.

“Todo es suma de voluntades para que no se pierda el festival, de personas interesadas en la cultura en general. Es un festival formativo. Me da mucho gusto que la gente esté agradecida con La Libertad y el festival para que no desaparezca, que esté consciente de que el arte y la cultura son necesarios”, destacó la también actriz y directora de teatro.