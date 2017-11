Cada fin de semana, en Tehuacán hay 120 llamadas de auxilio de mujeres violentadas

Hasta 120 llamadas por violencia contra mujeres se reciben en un solo fin de semana en el Instituto Municipal de la Mujer (IMM), de acuerdo con datos que dio a conocer su directora, María de Lourdes Silva Espíndola, quien lamentó que la mayoría de las víctimas de estos delitos se quede callada a pesar de las campañas que se realizan para brindarles información y apoyo.

En el trabajo para frenar la violencia de género uno de los principales obstáculos son de parte de las mujeres violentadas, porque les cuesta mucho decidirse a pedir apoyo o reconocer que son víctimas de sus parejas, explicó la funcionaria al detallar que ese instituto realiza jornadas de información hasta casa por casa en las zonas detectadas como focos rojos del municipio.

Manifestó que esas zonas se definen por la cantidad de llamadas que reciben en el instituto mismas que provienen de colonias como la Nicolás Bravo, 16 de Marzo, La Purísima y Poblado El Riego, de modo que a ellas se enfocan los trabajos de concientización para tratar de detectar a las víctimas de la violencia de género para darles el apoyo.

Resaltó que es común que la denuncia de las agresiones no la realicen las víctimas, sino sus familiares o vecinos, quienes incluso lo hacen de manera anónima para no verse involucrados en problemas posteriores, ante lo cual el instituto realiza la visita para ofrecer la ayuda necesaria, pero no siempre es aceptada.

Para una mujer violentada es difícil romper el silencio, reconoció Silva Espíndola, quien llamó a quienes viven en ese tipo de situaciones a tomar en consideración que si su pareja las maltrata lo más seguro es que eso vaya subiendo de tono hasta terminar en una tragedia, por lo cual les exhortó a romper el silencio y actuar antes de que sea demasiado tarde.

Se debe visibilizar el problema de modo que no solamente se haga conciencia entre las mujeres del peligro que representa la violencia de género, sino también de hacer que los varones sepan que es su deber brindar absoluto respeto a las féminas, recalcó la directora del IMM.

Con ese objetivo anunció que el próximo viernes, dentro del marco del Día Internacional Contra la Violencia de Género, se llevará a cabo una caminata con esa temática, además de una serie de pláticas en torno al problema que no es un asunto privativo del municipio, sino que se trata de algo que se hace presente cada vez con más crudeza en el mundo, por lo cual el mensaje central será un llamado para que las mujeres alcen la voz ante cualquier muestra de agresión, ya sea hacia su propia persona o contra alguna otra fémina.