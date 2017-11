Entre los daños del sismo y la desatención, Ayoxuxtla conmemorará el 106 aniversario del Plan de Ayala

Ayoxuxtla, el lugar que hace 106 años fuera el sitio en donde el general revolucionario Emiliano Zapata firmara el Plan de Ayala, se encuentra destruido por el pasado terremoto del 19 de septiembre. Pese a ello y al olvido institucional, sus habitantes conmemorarán el próximo 28 de noviembre su promulgación acompañados de diversas organizaciones y figuras políticas como la del senador Luis Miguel Barbosa Huerta.

Mario Vélez Merino, dirigente de la Unión Campesina Democrática en Puebla (UCD), señaló que el olvido y la desatención de la que es presa esta comunidad asentada en el corazón de la mixteca de Puebla no es casual.

Este olvido y esta marginación es un signo claro que los gobiernos son enemigos del pueblo, sentenció durante una entrevista.

Acompañado por el presidente de los Comisariados ejidales de bienes comunales de Ayoxuxtla, Jorge Sánchez, así como otros representantes de esta organización comunal, Vélez Merino sostuvo que “el pensamiento y la ética zapatista son un enemigo de los intereses del gobierno”.

Por tanto, consideró que siendo Ayotuxtla un bastión del zapatismo y la revolución en la mixteca de Puebla, es conveniente desaparecerlo y no conmemorar un acto como este que enarbola sentimientos como la igualdad y la lucha social.

“Hoy los gobiernos entreguistas se convierten en enemigos del zapatismo y del pueblo. Han desaparecido todo sentimiento revolucionario y agrarista de las escuelas, ya no hay historia ni derecho agrario en las universidades.

“Hoy el Plan de Ayala es vigente y ya no es (Venustiano) Carranza sino (el presidente Enrique) Peña Nieto y el morenovallismo representado por (el gobernador Antonio) Gali los represores”, confió el dirigente de la UCD.

El profesor Mario Vélez acotó que la conmemoración del 106 aniversario de la promulgación del Plan de Ayala se hará pese a los estragos que dejó el terremoto ocurrido hace ya más de dos meses que causó severos daños lo mismo en las viviendas que en las escuelas, así como en el museo que existe en la comunidad.

Es más, la choza que simbólicamente representa el lugar donde fue firmado este acuerdo que desconoció a Francisco I. Madero, sirve ahora como un salón de clases que ha sido improvisado por los vecinos.

“Todo sigue igual como si fuera un día después del sismo”, dijo con tristeza el comisariado Jorge Sánchez, en referencia a que si bien días después del 19 de septiembre acudieron representantes gubernamentales a Ayoxuxtla para verificar los daños y prometer ayuda, ésta no ha llegado y los inmuebles siguen siendo inhabitables.

Ejemplo de ello, es que pese a la revisión que hizo una comitiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia sobre el museo comunitario, este no ha sido intervenido. “Nos dijeron que era pérdida total pero que no podía ser demolido por ser histórico; seguimos esperando su reparación”, expuso Sánchez.

Incluso, recordó que en la visita del presidente Enrique Peña Nieto a San Juan Pilcaya, ocurrida días después del tremor, un grupo de vecinos de Ayoxuxtla acudió al acto y pidió apoyo para su comunidad. “Le dijimos de nuestra comunidad y él no tenía ni idea de donde se ubicaba. Le dijimos que teníamos el mismo daño que Pilcaya pero no la misma atención. Nos prometió ayuda pero esta no ha llegado”.

Quienes sí han apoyado, acotó Mario Vélez, son “pueblos hermanos” y partidos políticos como Morena, a partir de un fideicomiso hecho por sus legisladores. Por ello, al acto del 28 de noviembre han sido invitados Luis Miguel Barbosa, Manuel Bartlett, Rodrigo Abdala, Alejandro Armenta y Julián Peña, además de Enedina Rosas y Avelino Velázquez, estos últimos perseguidos políticos del morenovallismo.