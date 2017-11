Empresarios promueven amparo por negativa de permisos para instalar una gasolinera

La presidente de la asociación Gasolineros Unidos para los Estados de Puebla y Tlaxcala (GUEPT), Luz María Jiménez Almazán informó que empresarios han promovido un amparo por la negativa del ayuntamiento de Apizaco y del gobierno estatal de expedir los permisos para la instalación de una estación de servicio, si bien previamente se autorizó el estudio de prefactibilidad.

Mencionó que esa actitud frena una inversión de 20 millones de pesos y la generación de 25 empleos directos y 20 indirectos, todo ello porque la ex diputada María Antonieta Stankiewicz Ramírez ha organizado a los vecinos para evitar la instalación con el argumento de que es una bomba de tiempo, pero no presenta pruebas.

Jiménez Almazán refirió que el alcalde de Apizaco, Julio César Hernández Mejía se ha negado a recibirlos y en la reunión que sostuvo este martes con el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), Jorge Luis Vargas González, “no fue lo que esperaba”, de modo que al cumplir con los requisitos que establece la ley, los empresarios promovieron un amparo para que sea un juez el que determine si el proyecto cumple con todos los requerimientos de ley.

“Ya se promovió el amparo, no obstante que hemos intentado, a través del razonamiento civilizado, resolver la situación, porque es una inversión que está detenida. No percibo interés del titular de la Sedeco para intervenir de manera directa y poner orden, el funcionario piensa que es la Comisión Reguladora de Energía (CRE) la que debe resolver esto, pero ya se le aclaró que la CRE no tiene nada que ver con los permisos que son facultades exclusivas del estado y municipio”.