Amenaza depredación humana a naciente de agua en Ixtacuixtla

Amenazado por la depredación humana, a 10 kilómetros de la cabecera municipal de Ixtacuixtla, en El Zacatonal se localiza un nacimiento de agua transparente, con vida acuática y minerales, que hace cuatro siglos abastecía a esa población, a través de ductos construidos a la llegada de franciscanos.

En un esfuerzo por rescatar, conservar y aprovechar este manto acuífero, integrantes del Consejo Ciudadano por la Dignificación de Ixtacuixtla, A.C., impulsan un proyecto para explotar nuevamente a este líquido, pues diariamente se desperdician alrededor de 1.3 millones de litros que desembocan en el río Aljejela, contaminado por descargas domésticas de poblaciones aledañas.

Preocupada por el riesgo de perder este venero, la organización civil ha solicitado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) la declaratoria como Área Natural Protegida (ANP).

Alberga especies acuáticas como el cangrejo

El descenso a la barranca El Zacatonal es complicado, sobre todo en época de lluvias. A este punto llega un grupo de reporteros de medios de comunicación, a invitación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

En el trayecto de esta corriente que se forma a partir del manantial, sobresalen colores brillantes generados por la presencia de minerales como la turquesa. Custodiada por árboles con heno y herbaje, es refugio de ajolotes, cangrejos y otras especies acuáticas que se esconden entre piedras y hojas flotantes al percibir la presencia humana.

Pero el cauce “está amenazado por la depredación humana, es definitivo, no hay respeto, hay mucha basura y elementos plásticos. Las especies originarias han disminuido y algunas con posibilidad de haber desparecido, como el conejo y la liebre, y aves nocturnas como gavilancillo y aguiluchos, entre otros”, apunta Arturo Olvera Rodríguez presidente del Consejo Ciudadano.

En la ruta aún se observa un filtro que formaba parte del sistema del acueducto que funcionó hace cientos de años. Hay que recorrer varios metros para llegar a una cascada, la primera después de la barranca El Zacatonal.

La pureza de este líquido es de 99.9 por ciento. “A través de estudios de laboratorio se comprobó que no tiene coliformes, es decir, heces fecales, ni cloración; su temperatura es de entre 18 y 21 grados”, explica Arturo Olvera.

La muestra se tomó en tres puntos: el nacimiento, donde comienza el camino de descenso; a la mitad del flujo y en la cascada, asienta.

Hasta este paraje, donde se ubica el torrente, se observa agua limpia. En el tramo que conduce a sorprendentes arcos de piedra que formaban el acueducto, el tono cambia drásticamente al mezclarse con un turbio río Aljejela.

Olvera Rodríguez señala que por parte de Presidencia de la República y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se contaba con un proyecto para emprender la obra de recuperación, incluso en el trayecto se aprecian marcas en color fluorescente, realizadas por la empresa encargada de ejecutarlo.

Pero el plan se detuvo, surgió un conflicto en el momento en el que el trazo “cortaba a la mitad de la población que pasamos, San Miguel La Presa”, dice.

Eso derivó en denuncias presentadas por parte de Conagua, por violación a la Ley de Aguas Nacionales. “Todavía falta que concluyan los procedimientos. Indistintamente del tiempo que tarden en resolver, un año, dos, tres o más, la pérdida ambiental en este lugar es enorme”, lamenta el activista.

Refiere que en su momento el Consejo sugirió a Conagua “que para evitar confrontaciones se desviara toda la tubería por la vía del río, para que no trastocara ninguna propiedad privada, pero no nos hicieron caso. Aquellos que defienden el agua como si fuera de su propiedad son muy conflictivos y preferimos no exponer a ninguna persona”.

La empresa ya estaba contratada por Conagua –añade- para que entubara el agua y la regresara a Ixtacuixtla para su aprovechamiento, en beneficio de casi 10 mil habitantes. No se requeriría mucho presupuesto, inicialmente se evaluó en alrededor de dos millones de pesos, incluido el material, pues no usaría motores.

“Una deficiente acepción de lo que es una riqueza de este tipo, por parte de la gente que habitamos aquí cerca, es la razón del conflicto”, reprocha.

Ahora –indica- el Consejo Ciudadano pretende cristalizar un proyecto “con trato humanitario al agua de El Zacatonal, con cultivadoras de agua, pues en época de lluvias se tiene más del doble, el flujo es enorme”.

La asociación elaboró un ensayo histórico sobre el tema del agua, por lo que Semarnat le ha pedido enriquecerlo con datos de especies de fauna, para precisar cuáles están en riesgo y las que ya se extinguieron, comenta.

Semarnat estudia petición para declararlo ANP

En el recorrido, personal de la delegación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) recopila información y georeferencia la zona, para poder evaluar la petición de declaratoria, la cual debe ser sometida a asambleas en las comunidades involucradas.

Le resulta interesante el estado que mantiene el lugar, la conservación y los recursos naturales, tanto forestales como de vida silvestre. Da cuenta de rastros de coyote y de las condiciones de este cuerpo de agua de jurisdicción federal, a cargo de Conagua, pero que está rodeada por terrenos de uso común de ejidos y de propiedad privada, lo cual se debe tomar en cuenta en el estudio.

Miembros del Consejo Ciudadano conocieron de manera directa que esta información recaudada será procesada “para ver la forma en que Semarnat podría apoyar”. El caso será resuelto por la Comisión Nacional de Áreas Protegidas.

La institución analizará en qué categoría podría otorgarse la declaratoria, una de ellas es la que se asigna voluntariamente a la conservación, con base en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEPA).

Esta nominación se consigue por interés de los propios dueños, quienes tendrían que llevar a cabo trabajos de retención de agua, entre otras acciones. Aunque, por tener este carácter podrían renunciar en cualquier momento a dicho estatus.

Pero la población también puede recurrir al gobierno estatal, porque tiene facultad de declarar ANP, al igual que el municipio de Ixtacuixtla, pues cuenta con un reglamento de protección al ambiente y recursos naturales.

Víctor Manuel Cid Del Prado Pineda, presidente de la CEDH, señala que este lugar además de ser histórico, actualmente se convierte en uno de los más importantes de Tlaxcala para rescatar, conservar y proteger.

“Hace dos meses y medio se realizaron reuniones de trabajo con esta organización. Invitaron a la Comisión a visitar este sitio para verificarlo y comprender de qué se trata. Estos arcos fueron hechos hace más de 400 años con el sudor, sangre y posiblemente la vida de muchos indígenas de la región, encabezados por grupos de franciscanos”.

Eran –abunda- acueductos que llevaban el agua desde esta zona hasta la cabecera municipal, donde todavía se ubican varias fuentes que en esos tiempos la almacenaban, para dotar del vital líquido a toda la población.

El ombudsperson advierte que si este río es cuidado y protegido por todos, incluidas las instituciones y la sociedad, conscientes de su importancia, “puede ser el comienzo para sanear la cuenca del Zahuapan”.

En este momento la CEDH es interlocutora, para establecer una vinculación interinstitucional con la sociedad civil, a fin “de armar proyectos reales, tangibles y factibles que beneficien a todos”, además de generar alternativas de solución a dificultades que futuras generaciones enfrentarán, enfatiza.

“Si no lo cuidamos nos va a suceder como en la capital, de tener una laguna de Acuitlapilco que era impresionante, un espejo azul enorme, ahora es un charcote, porque no tuvimos la visión de ver a futuro y por supuesto que no quiero que a los hijos de mis hijos les toque una época en la que sea mucho más difícil consumir agua”, expresa al tiempo de resaltar que este sitio podría ser fuente de ingresos.

Esta idea de explotación económica ha sido expuesta por parte de pobladores a las autoridades, pues convertir el sitio en un atractivo eco-turístico, generaría recursos y más visitantes; sin embargo, tampoco ha sido respaldada por las autoridades locales. “Nuestra organización hace observación crítica, pero no solo va la criticonería, sino la propuesta de por dónde podemos solucionar. El Zacatonal es un área con altas posibilidades de ser patrimonio ambiental”, recalca Olvera Rodríguez.