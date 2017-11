Requiere ITE apoyo y negociación de gobierno estatal para atender 49 laudos laborales

El Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE) busca el apoyo del gobierno del estado para resolver el problema de demandas laborales que enfrenta el organismo y que en algunos casos, fueron heredados desde el extinto Instituto Electoral de Tlaxcala (ITE), correspondiente a 49 laudos o tocas laborales, los cuales representan un monto por pagar por alrededor de 29 millones de pesos, informó la presidente de organismo, Elizabeth Piedras Martínez.

En entrevista, la funcionaria electoral reiteró que tiene 15 laudos de urgente atención, pues tienen sentencia condenatoria y ya se establece un pago cuyo importe total es de 6.6 millones de pesos, pero “carecemos de recursos, no tenemos ese dinero”.

“El año pasado lo que hicimos fue con el apoyo del gobierno del estado, ellos llegaron a la conciliación de algunos asuntos que eran de urgente resolución, creo que fueron cuatro asuntos laborales de los cuales hubo una negociación y nos apoyó para pagar una parte y lo que nosotros apoyamos fue en el pago de impuesto que fue de 800 mil pesos y ahorita estamos buscando nuevamente los acercamientos a través de la Secretaría de gobierno para pedirles que nos apoyen y con estos asuntos de urgente resolución poder llegar a la conciliación y que nosotros paguemos solo el impuesto”, abundó.

Por ello, dijo que con el apoyo de la administración estatal buscarán llegar a un acuerdo con la parte inconforme, toda vez que existen casos de urgente resolución, y por el momento el ITE carece de recursos económicos.

“Nosotros ya no queremos seguir incrementando asuntos laborales al instituto porque esto va a generar un problema que tarde o temprano ya no tendrá forma de solucionarse porque la única forma es tener el recurso suficiente para poder ir pagando uno a uno”.

Piedras Martínez, explicó que de todos los asuntos laborales que tiene el ITE, solo dos corresponden a su administración los cuales son atendidos por el área jurídica y están en espera de la resolución del Tribunal Electoral de Tlaxcala (TET).

“Solo tenemos activos dos asuntos, los cuales se atienden en la dirección asuntos jurídicos y en el caso de una ex trabajadora nos hemos amparado y en el otro está en trámite y estaremos esperando cómo resuelve la autoridad correspondiente en este caso el Tribunal, nosotros hemos tomado las medidas para no incrementar los asuntos laborales en la institución, pero debo decir que por más medidas que nosotros tomemos siempre el derecho se les da al trabajador”, explicó la funcionaria.

Abundó que “nosotros no podemos obligar al trabajador a no hacer nada, están en su derecho si es consideran que no se les pagó lo justo, pero hemos tomado las medidas administrativas en la institución para que a los trabajadores se les pague lo que corresponde y también se les explica que los trabajos en el ITE son temporales, ya que después del proceso electoral tenemos que prescindir de muchos trabajadores porque ya no hay recurso para poderles pagar y eso se los explicamos”.