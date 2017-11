Exige la CNPA declaratoria de Alerta de Violencia de Género para Tlaxcala

La Coordinadora Nacional Plan de Ayala (CNPA) demandó al gobierno de Tlaxcala declarar Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) y la creación de una fiscalía especializada de atención a casos en esta materia.

Previo a la conmemoración del 25 de noviembre como Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, esta organización realizó un acto de protesta en el quiosco de la capital del estado.

“No es cierto que nada más en un municipio haya trata de personas, el estado está muy contaminado, hay niñas que son metidas en ese ambiente a la fuerza y que son desaparecidas”, señaló Catalina Flores Hernández, dirigente estatal.

En su opinión, el gobierno y el Congreso local minimizan este problema al señalar que solamente se registra en la parte sur de la entidad, “pero no pueden decir que no pasa nada y que todo está muy en paz y tranquilo, pues hay mujeres asesinadas”.

Dijo que la CNPA ya se sumó a las peticiones de declaratoria de alerta de género y que entregó un escrito al Congreso para la modificación del marco legal en la materia, “porque si una mujer va a denunciar al Ministerio Público, este le dice que seguramente le hizo algo a su pareja y que por eso la golpeó, que se regrese y que se porte bien; el servidor no tiene la capacidad para atender”.

En Tlaxcala –agregó- se cuenta con una procuraduría para la mujer, pero “no sirve para nada, nada más es un elefante blanco, porque no tiene personal calificado ni sensible, por eso hay impunidad porque no hay autoridades eficientes”.

Socorro Ceceña Chapa , secretaria general del Movimiento Nacional por la Esperanza, refirió que gobernador Marco Antonio Mena tiene que acatar la exigencia de declaratoria de AVGM y que instituya una fiscalía especializada “que realmente actúe”.

Consideró que el mandatario estatal debe “quitar la imagen que tiene Tlaxcala de primer lugar en trata de personas y de violencia hacia las mujeres”. Anotó que también debe garantizar empleos y salarios para la población femenina, en lugar de “hacerse de la vista gorda de que aquí no pasa nada, porque la violencia no puede ser permitida”.

Requirió al Poder Ejecutivo local que explique cómo ha atendido las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), “pues si lo hiciera no seguiría la problemática”. Añadió que seis de cada 10 tlaxcaltecas mayores de 15 años de edad, “son sujetas de un acto de violencia y el estado se encuentra entre los 19 de la ruta de trata de personas”.