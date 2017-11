Conforma Enrique Cárdenas movimiento para buscar la candidatura independiente a gobernador

Al anunciar que buscará la candidatura al gobierno de Puebla por la vía independiente, Enrique Cárdenas Sánchez dio a conocer la conformación del movimiento “Sumamos”, a través del cual se impulsará el registro de aspirantes sin partido por todos los cargos de elección popular que se disputarán en la elección de 2018.

La decisión la tomó un mes después de que Morena lo descartó como abanderado al Poder Ejecutivo local, posición que el instituto político de izquierda cedió al senador ex perredista Luis Miguel Barbosa Huerta.

El economista y ex rector de la Universidad de las Américas Puebla explicó que tomó la decisión de participar por la vía independiente para dar a los ciudadanos un opción distinta a la que ofrecen los partidos políticos, los cuales a su parecer han demostrado que no defienden los intereses ciudadanos.

Suma Cárdenas a representantes de la izquierda y la derecha

La postulación de Cárdenas la respaldaron académicos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), de la Universidad Iberoamericana (UIA) y de la Universidad Popular Autónoma de Puebla (UPAEP), así como ex diputados, ex consejeros electorales y representantes de organizaciones no gubernamentales tanto de izquierda como de derecha.

La presentación de Cárdenas durante la rueda de prensa quedó a cargo del director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, Francisco Vélez Pliego.

El aspirante a gobernado también sumó a Lilia Vélez Iglesias, ex comisionada de Acceso a la Información de Puebla, directora del Departamento de Humanidades de la UIA y presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).

Asimismo, se presentaron al acto los ex consejeros del Instituto Electoral del Estado (IEE) José Manuel Rodoreda Artasánchez y Fidencio Aguilar Víquez, así como el abogado defensor de aspirantes a candidatos independientes de todo el país, Víctor León Rueda.

Ex líder de Morena sigue a Cárdenas en la vía independiente

Anunciaron su adhesión al proyecto de Cárdenas los ex diputados locales del PRD y Movimiento Ciudadano, Melitón Lozano Pérez y Carolina O’Farril Tapia, respectivamente, de los cuales el primero ya formaba parte de Morena como líder de la región de Izúcar de Matamoros, antes de seguir a Cárdenas por la vía independiente.

Otros de los académicos que apoyarán la postulación de Cárdenas es Catalina Pérez Osorio, antropóloga de la BUAP y feminista, así como el politólogo de la UPAEP José Alejandro Guillén Reyes.

Entre los escuchas de la conferencia de medios también se identificó al investigador del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la BUAP, Julio Glockner, aunque el equipo de Cárdenas aclaró que no ha confirmado su adhesión al proyecto.

Ex alcalde del PAN respalda postulación de Cárdenas

En el movimiento que encabeza Cárdenas se encuentra además el ex presidente municipal de Puebla del PAN y actual líder de G2G, Gabriel Hinojosa Rivera, el director de Gobernación de la capital durante el trienio de Hinojosa, Jorge Lanzagorta Bonilla, así como el coordinador de asesores del ex edil, Francisco Emmelhainz Naveda.

De las ONG, se presentaron Gerardo Navarro de Opción Ciudadana y María del Carmen Lanzagorta de Integradora de Participación Ciudadana, a quienes se sumó el consultor político Gabriel Hernández de la Paz y el propietario de la estación de radio por internet Puebla La Prioridad, Leobardo Espinosa.