Bajo, número de hombres que deciden hacerse la vasectomía: ISSSTE

La cultura machista que aún prevalece entre la población masculina de Tlaxcala impide que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) cumpla con sus metas mensuales de realización de vasectomías, observó Víctor Hugo Pedraza Hernández, coordinador de Cirugía del Hospital General de ese organismo.

Reveló que en promedio se realizan entre tres o cuatro cirugías de este tipo al mes, cantidad que “es muy poquita” en comparación con las 15 o 19 operaciones que les establecen como metas nacionales, pero “es difícil cumplir, porque falta mucha concientización por parte de los hombres”.

Pedraza Hernández expuso que la principal razón por la que un hombre no se decide a realizarse la vasectomía, es que “todavía tenemos muy arraigado lo que es el machismo”.

“Se han hecho campañas de difusión, muchas veces el hombre como tal, menciona o comenta que si se hace la vasectomía a lo mejor le va a disminuir la erección o las relaciones sexuales, o se va a ver afectado de alguna forma en su hombría, pero más a su machismo”, señaló.

Pero, apuntó, realmente no les afecta en nada, en virtud de que se trata de una cirugía que únicamente lleva el control de la procreación, de no embarazar a mujeres, “y eso hasta en algún momento dado le favorecería para no estar haciendo embarazos no deseados”, advierte el especialista.

Comentó que esta cirugía ha sido retomada por las autoridades como método de control de la tasa de natalidad y de embarazos no deseados. “Se ha retomado en los últimos tres años y aunque la cirugía sí implica un corte, es con una pinza muy delgada, es una operación ambulatoria, se hace al paciente estudios y valoraciones, pero tras la operación puede irse a su casa, pues las complicaciones han disminuido mucho”.

Expuso que la vasectomía se realiza cuando el hombre decide ya no tener más hijos, sobre todo entre los 35 y 40 años de edad es cuando más se acercan a realizarse la cirugía, “pero también ha habido casos de jóvenes de 23 años que ya tienen tres hijos y no desean procrear más”.