El proceso electoral, un armatoste

El proceso electoral lleva ya varios meses, y en los medios abundan disputas y acomodos de precandidatos y partidos. Es todo un show de estira y afloja, de ataques y contraataques, pero lo más sobresaliente es que no hay debate. Las ideas y los proyectos de cada quién o cada cual, son escasos.

Los medios de comunicación, están saturados de señales, pujas y fintas que no aclaran, ni afianzan perfiles. Son, en su mayoría, escenarios que confunden a los diversos auditorios. Y como esta trifulca es cupular, el pueblo es un invitado de piedra.

Veamos. Intentemos enderezar algunos hechos falseados, con el propósito repetitivo de hacerlos realidad. Decir, por ejemplo que López Obrador es mesiánico, una réplica de Maduro o Chávez que desprecia instituciones; que Ricardo Anaya es un ambicioso, enriquecido y político precoz; que el Frente Ciudadano por México no es ni frente y menos ciudadano. Esa clase de consignas o categorización, no ayuda a superar en el tiempo y espacio requerido para que el proceso electivo en puerta sea de indudable importancia ante esta realidad compleja.

Hay otro tipo de afirmaciones tajantes, con bases ciertas, y que ya es común su sobreuso: el PRI es un receptáculo de corrupción; Morena se ha convertido en recogedor de desechos; el PRD es ya un trasto vacío; el PAN asimiló todo lo negativo de la cultura priísta; las instituciones se han pervertido; los organismos autónomos han sido capturados por la partidocracia. Estas no son engañifas, pero ahí están y circulan, sin problema, por los diversos canales informativos. Por ejemplo, atribuirle al PRI los cotidianos actos de corrupción, no se puede regatear, pues coincide con la realidad. Son delitos que el priismo ha procreado con alevoso cinismo. Lo mismo sobre acusaciones en el caso de la impunidad: esa red protectora de camadas enteras de hombres y mujeres públicos. Situación que ya hace intolerable para vivir en paz. El costo para el PRI será resentido por sus candidatos con fuertes e indudables rechazos de amplísimas capas de votantes. Por eso el priísmo busca una figura que lo pueda auxiliar para evadir la responsabilidad acumulada. La impunidad la tienen marcada en su viejo rostro. La designación de su abanderado para la presidencia no alivia, en nada, la irregularidad democrática del método a emplear: el dedazo. El presidente Peña es el centro de un juego perverso de presiones y jugarretas de diferentes maneras: se quiere asegurar de hacer coincidir varias opiniones e intereses para hacer la selección final; pero la más importante es la que atienda a su seguridad personal; además que el sujeto escogido continúe su modelo de gobierno; y finalmente seguir con la incertidumbre para aparentar una cerrada competencia.

Entonces, no hay que confundirse, pues el modelo no es peñista ni siquiera priista, es capitalista. En éste se insertan las garras de las élites del poder financiero, de los medios para proseguir con mayor agarre la explotación del trabajador y de nuestros recursos naturales.