Desde la noche del 25 de octubre, se puede visitar la exposición Picasso, la Estela Infinita en las Galerías del Palacio, en la que se exhiben aguatintas de una serie de Tauromaquia del artista malagueño, acompañadas de obra de 10 artistas contemporáneos.

En un video realizado por el IMAC la Dra. Anel Nochebuena dice textualmente “Picasso es como Saturno que devora a sus hijos, porque después de Picasso no hay nada”… , en el mismo registro, el resto de los organizadores agregan que la gran cuestión de la exposición es “si tenemos que matar a Picasso para progresar en el arte o Picasso vivirá para siempre”, si Picasso devoró a los demás artistas o los demás artistas deben devorar a Picasso para subsistir.

En una plática que sostuvo la Dra. Nochebuena con los medios de comunicación, presentó a los artistas que conforman esta exposición como los más representativos e importantes de España… es una declaración tan aventurada como desatinada. Los artistas participantes son los españoles Kepa Garraza, Manolo Valdés, Alberto Corazón, Miquel Navarro, Juan Garaizábal, Bernardí Roig, Ignacio de la Cruz y Eugenio Merino; el francés Pierre D’Argyll (Paris 1961), y el poblano Antonio Álvarez Morán (Puebla 1959).

De Pablo Ruiz Picasso se han traído los grabado en aguatinta que realizara para ilustrar el libro La Tauromaquia o Arte de Torear del sevillano Pepe-Illo. De este tema el pintor malagueño tiene una vasta producción en diferentes técnicas. En estos grabado realizados sobre placas de cobre se distingue su admiración por la pintura rupestre presentes tanto en la península ibérica como en Francia. Se distingue, además el gesto pronto del dibujo, el trazo y la mancha, lo que gran parte de sus contemporáneos ya habían empezado a utilizar como forma de expresión. De la faena se presentan todas las suertes en varias etapas de ejecución: el rodeo como escenario y el público de fondo, diminuto, pero agitado. Sólo la maestría y el dominio técnico pueden hacer posible lograr decir tanto con esa brevedad de formas y tonos.

En cuanto a los artistas contemporáneos, el recorrido comienza con Acción de asalto al arte No. 15 es una obra hiperrealista de la artista vasca Kepa Garraza en la que muestra el lienzo de Las Señoritas de Avignon cortado en X, destrozado y con la policía levantando un peritaje, haciendo un evidente metáfora de la muerte o destrucción de la obra, rompiendo los cánones valorados y reconocidos, removiendo así, el punto central y de partida del arte subsecuente.

De Juan Garaizábal se presenta escultura con base en madera, ladrillo y piedra en las que se encaja una estructura metálica, con esto alude a los retratos femeninos tan recurrentes en la obra de Picasso.

Menos afortunada es la pintura de Alberto Corazón, pues carece de composición y, aunque no pretende ser figurativa, sino jugar y trasgredir la forma, la disposición de los elementos, la pincelada y lo escueto de la representación, la hacen tan básica como prescindible.

Con el cerebro como protagonista y contenedor, el artista francés Pierre D’Argyll presenta los temas del Minotauro, el Guernica y la mujer en sus dibujos a lápiz, con acrílico y spray. De 2014 a 2016 Pierre realiza una serie titulada Brian Subject, en donde el cerebro es el objeto de estudio y fuente de inspiración, como el órgano humano más complejo.

De Antonio Álvarez se presenta parte de su serie Farándula Cubista, con su particular estilo de punto, línea y color, y con un autorretrato dentro del muy referenciado autorretrato de Picasso, en esta particular obra utiliza técnicas secas, prescindiendo así del pincel.

De Bernardí Roig El Último Retrato consta de una serie de dibujos que parte del autorretrato de Picasso recorriendo una metamorfosis que culmina en un cráneo, dibujos muy bien resueltos, de interesante tratamiento tanto en el manejo del material para conseguir las tonalidades y las formas, como en los efectos producidos por el carboncillo. En general, la obra de este artista oriundo de Mallorca, están presentes la mirada, el paso del tiempo y el cadáver como inminente e innegable final; sus fotografías, dibujos y esculturas tienen un sustento escatológico en donde, además, condena la incomunicación.

Sin duda alguna la pieza que despertó mayor intriga y admiración por parte de los visitantes, fue la escultura de Picasso yacente al final del pasillo, rodeado –a la mexicana- con flores de cempoaxochitl y con una placa mortuoria con el texto Ici Repose notre bien aimê Pablo Picasso. Aquí, esta pieza se ha presentado con el título Una Experiencia Espectacular. Esta escultura en realidad formaba parte de una instalación-performance que se montó en Málaga, donde Picasso nació y vivió por pocos años, y que se tituló Aquí murió Picasso. En esta obra que los mismos artistas denominan “merchandising”, se venden recuerdos sobre Picasso. Son autores de esta obra Eugenio Merino y Los Interventores, quienes se propusieron denunciar la mercantilización que las instituciones han hecho del artista desde su muerte hasta nuestros días. Fue emplazada en la Alianza Francesa, en el centro histórico de la ciudad malagueña, puesto que en su discurso, combaten también la turistificación. Y es que en esta ciudad andaluza está el Museo Picasso, la Casa Natal de Picasso, la parroquia donde fue bautizado y una estatua del famoso personaje en la plaza de la Merced, por lo que de mayo a julio de este año Eugenio Merino instala su obra en la Alianza Francesa, protagonizada por Picasso muerto, quien en realidad murió en Francia, el resto de la obra consta de una tienda frente al mencionado museo con camisetas, tazas, botones y demás souvenirs con el texto “Aquí murió Picasso”, que como todos sabemos, es falso; pero si el texto es irónico, el recorrido también lo es, pues utilizan la Alianza Francesa para referenciar el lugar donde realmente murió.

El creciente turismo en Málaga ha ocasionado afectaciones a la población local que va desde la elevación de precios en los insumos, rentas y servicios, hasta el desplazamiento de la población, desechando y olvidando prácticas culturales locales:

“Con Ciudad Picasso (2010), Rogelio López Cuenca definió el proceso y abrió el debate reflexionando sobre la picassización de Málaga y la malagueñización de Picasso.”

Bajo esta lupa, la muestra presentada en las Galerías del Palacio de la ciudad de Puebla caen en esta cuestionada mercantilización de Picasso, pues la entrada tiene un costo, con lo que se piensa sufragar los gastos, aunque la directora del IMAC se ha negado a pronunciar el costo de la exposición. Es una pena, sobretodo que la instalación se presente de una manera fragmentada, con lo que el discurso original queda, no solamente nulo, sino vencido por aquello por lo que levantó la voz: la mercantilización de Picasso. Es doble pena, pues Merino se ha distinguido como un artista crítico de la sociedad, de la economía y de la política; siendo sus trabajos más significativos Franco en una Nevera, la cabeza de Trump enviada a la casa Blanca o Fidel Castro Zombie, por ejemplo.

Después de la visita puedo concluir que la exposición carece de tema, de hilo conductor. Al parecer se reunieron obras a diestra y siniestra, de tal forma que mientras de Picasso se muestra una serie de Tauromaquia en aguatintas, de los artistas contemporáneos se presentan diferentes temáticas, cada cual en su propio discurso plástico. Es decir, no distingo un trabajo previo de curaduría (o comisariado) que justifique la presencia de estos artistas en torno a Picasso y su obra.

Un ejemplo de lo que es una buena curaduría y museografía lo tuvimos recientemente en la Ciudad de México, con la exposición titulada Picasso y Rivera: conversaciones a través del tiempo. Aquí, el Museo del Palacio de Bellas Artes y el County Museum of Art de los Ángeles trabajaron conjuntamente para curar una exposición, entre los distintivos de ambos artistas es la constante referencia a la historia y al arte del pasado de su lugar de origen. Así, Picasso tiene una fuerte influencia y hace constante remembranza del arte rupestre de su tierra, de representaciones en pintura y figurillas de terracota de la iberia antigua; de la misma forma que Rivera alude constantemente el arte prehispánico en su obra. Ambos como artistas pertenecientes a los inicios del siglo XX, con una educación académica en la que se veía sólo al arte occidental como válido; de ahí el ímpetu por la revalorización del arte de sociedades primitivas actuales (Picasso también acude al arte africano) o antiguas, que no fueron ni han sido catalogadas en la Historia del Arte Occidental. Se acota aún más la propuesta de exhibición por la amistad sostenida entrambos durante en año 1914-1915 y sus respectivos actuaciones en el cubismo, así como sus regresos a la figuración académica, pero con notas personales.

Es decir hay un sustento conceptual que justifica la muestra, que da forma a la museografía, de tal manera que el espectador puede apreciar este pensamiento y distinguir la idea, la historia, la obra y la propuesta estética de los artistas con un orden que facilita la apreciación, con un esquema que hace gala de contexto, historia y concepto. Nada de lo cual se puede ver en la exposición Picasso la estela infinita, pues no hay temática planteada por la curaduría, lo que se ha plateado como tal (la muerte o no muerte de Picasso) es bastante superficial, vaga, inconsistente; por lo tanto se pude calificar de obsoleta. La museografía adolece de lo mismo, su ausencia. Al no haber una curaduría, la obra está colocada de cualquier manera, pero además dejando grandes espacios vacíos y abotagando otros, no hay un equilibrio en la distribución de la obra, la cual se presenta inconexa. Por otro lado, los textos carecen de firma, permaneciendo en el anonimato, lo que es inadecuado, tanto por reconocimiento de la autoría, como por responsabilidad del contenido; textos que, cabe decir, son escuetos, concisos, con datos fiables y de fácil comprensión.

No se pensó en la exposición, se pensó en mercantilizar. No se pensó en enriquecer al público con arte, sino en justificar los puestos burocráticos. No se deberían de seguir montando exposiciones sin curaduría, sin museografía, sin entendimiento.

Vale la pena, no obstante, visitar y apreciar los grabaos en aguatinta de Picasso y las propuestas de algunos artistas que teníamos por desconocidos dentro de la exposición, como diría Óscar López: Picasso, “la estafa infinita”.