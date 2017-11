Este jueves deberá Congreso resolver en definitiva continuidad o no de Bernal Salazar en TSJE

Tras advertir que no modificarán el dictamen por el cual deciden no ratificar a Fernando Bernal Salazar en el cargo de magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), el presidente de la Comisión Especial de diputados encargada de analizar la situación jurídica de éste, Arnulfo Arévalo Lara informó que tiene hasta este jueves para emitir, por mayoría calificada, el dictamen en el que confirman su no continuidad en dicha posición, pero advirtió que se mantienen por la no continuidad de éste en el Poder Judicial.

En entrevista, el legislador priista sostuvo que los diputados fueron emplazados por la justicia federal para que este jueves, a más tardar, se pronuncien en torno a la ratificación o no de Bernal Salazar, aspecto que “vamos a cumplir, pero la decisión no va a cambiar, solo falta ver cuántos respaldamos la decisión” de no ratificarlo.

La semana pasada, la justicia federal ordenó al Congreso local y a la Comisión Especial de diputados, que “con fundamento en los artículos 192 y 193, de la nueva Ley de Amparo, requiérasele de nueva cuenta, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de su legal notificación, cumplan con la ejecutoria de amparo (resolver la ratificación), debiendo informar sobre ese cumplimiento, anexando las constancias que lo acredite, de la cual se le envió oportunamente copia de la resolución dictada en el presente juicio de amparo; subsistiendo el apercibimiento decretado en proveído de 11 de septiembre del año en curso”.

Como se recordará el pasado 31 de octubre, los diputados no llegaron a ningún acuerdo respecto a la ratificación o no de Bernal Salazar, pues hubo un empate a 10 votos en la determinación, pues un bloque estaba a favor de la continuidad mientras que otro para que prevaleciera su no ratificación.

Tenemos que dar cumplimiento a lo que mandata y ordena el juzgado, estamos en ese sentido y por eso vamos a presentar el mismo dictamen que presentamos el día 31, en donde no es ratificado…ahora solo faltaría lograr la votación calificada (13 votos), que es el único tema que debemos cuidar y en ese sentido va, explicó.

Con la polarización de los dos bloques no corren el riesgo de caer en omisión, se le inquirió.

En omisión no estamos cayendo, nosotros estamos cumpliendo con lo que nos ordenó el juzgado, y estamos trabajando en eso, por lo cual vamos a presentar el dictamen al pleno…ya los diputados tendrán su responsabilidad al momento de emitir su voto y tampoco vamos a decirles qué decisión deban tener, pero el dictamen va en el mismo sentido de la no ratificación”.

No obstante, reconoció que este tema jurídico se ha politizado en virtud de las posiciones partidistas asumidas por PRI y aliados que buscan la no ratificación, mientras que PRD y PAN, buscan su restitución en la función de magistrado.

Esto se la politizado, por eso pedirles a los legisladores que no caigamos en un tema política, que nosotros tenemos que dar certeza jurídica al asunto y que no agarremos partido, que no vayamos a jalar los reflectores en este caso, concluyó.