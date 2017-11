Realizó  UAT el “3er. Foro de Autorrealización” y el “3er. Concurso de Cortometrajes”

Rubén Reyes Córdoba, rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT), inauguró el “3er. Foro de Autorrealización” y el “3er. Concurso de Cortometrajes” en las instalaciones del Teatro Universitario, donde indicó que el compromiso de la educación en nuestro país es proponer soluciones a los problemas estructurales desde una visión integral, sostenible y sistémica, que facilite que los beneficios que otorga se extiendan a todos los sectores sociales y económicos.

Precisó que, en México, se requiere no sólo incorporar a más jóvenes a las universidades e instituciones de nivel superior, sino acompañarlos integralmente en su proceso formativo y garantizarles así la terminación oportuna de sus estudios.

En la UAT, aseguró Reyes Córdoba, la Autorrealización, como cuarto eje sustantivo del quehacer universitario, le ha servido como pilar para fortalecer la dinámica y las diversas acciones que efectúa en torno a la docencia, investigación y extensión de la cultura, preparando individuos plenamente capacitados para desempeñarse profesionalmente en un mundo competitivo y desenvolver habilidades en un escenario globalizado.

En su intervención, Ernesto Meza Sierra, secretario de Autorrealización y organizador del evento, mencionó que en la UAT esta asignatura se ha implantado como dinamizadora del conocimiento y formación humana, permitiendo el desarrollo de la entidad.

Recalcó que la Autorrealización es un sello que le da identidad a la UAT y es un elemento que la distingue de los demás espacios educativos en el país, la cual nace en 2006, durante el rectorado de Serafín Ortiz Ortiz, quien con su amplia perspectiva ha hecho grandes aportaciones como instaurar el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC), el Homo Universitatis, el Programa para la Igualdad de Género, las Casas de Autorrealización, entre otras.

Como parte de las actividades académicas, se presentó la conferencia magistral “Perfil de egreso”, a cargo de Serafín Ortiz.

En lo referente al “3er. Concurso de Cortometrajes. Valores UATx”, obtuvo el primer lugar el denominado “Cambia tus acciones y cambiarás el mundo”, de la Facultad de Ciencias Económico–Administrativas, con 8 mil 679 like, la segunda posición, con un total de 8 mil 133 like, el titulado “Cortometrajes de valores UATX”, de la Unidad Académica Multidisciplinaria campus Teacalco y el tercer puesto, con 6 mil 616 like, la producción “Se puede UATx FCEA 2017”, también de la Facultad de Ciencias Económico–Administrativas.

Al acto se dieron cita Samantha Viñas Landa, secretaria de Investigación Científica y Posgrado; Edilberto Sánchez Delgadillo, secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural; y Germán Yáñez Vázquez, secretario Administrativo.