Exige legislador local a dependencias estatales y federales frenar contaminación de Río Zahuapan-Atoyac

El diputado local perredista, Alberto Amaro Corona denunció una excesiva contaminación del Río Zahuapan-Atoyac de parte de las empresas instaladas en la rivera del mismo, por a las dependencias federales y estatales del ramo que revisen y procedan en contra de los infractores y busquen acciones para resarcir esos daños.

Este martes, el legislador realizó una visita a diversos parajes del afluente en la zona del municipio de Papalotla, en donde se constató la contaminación del río, así como las afectaciones que ha generado en los márgenes del mismo, como caída de árboles “muertos” por la contaminación, parajes secos y con focos de infección.

Imagínense todos los ciudadanos que viven a los márgenes del Río Zahuapan-Atoyac, lógico que están condenados a contraer enfermedades como la leucemia, varios tipos de cáncer y problemas renales, hay instituciones que han comentado que esa parte es grave y pese a que hay recomendaciones de algunas instituciones como el centro regional de la UNAM y la CNDH no hay respuesta de parte de las dependencias ambientales, denunció. La contaminación es de varios tipos no sólo son aguas negras sino también el aire y varios factores que dañan la población ya no podemos permitir que las autoridades que están encargadas cierren los ojos ante la realidad, espetó. Amaro Corona, señaló que la contaminación del río Zahuapan-Atoyac inicia desde la región centro de Tlaxcala hacia el sur “tanto Tlaxcala como Puebla quieren cerrar los ojos, porque la encargada de la Semarnat en Puebla, opina lo mismo que no hay gravedad en el tema, y queremos decirles que están equivocados, que tienen que revisar, si están en su escritorio y no hacen nada la verdad es que nunca se van a dar cuenta de la realidad de las cosas, es grave y cada día se pone peor y ellos no hacen nada, hasta parecen cómplices”.

Refirió que esa situación de contaminación que viven en la zona no obedece a intereses políticos ni electorales, por lo que un grupo de ciudadanos apartidistas han iniciado con las gestiones legales para proceder en contra de los responsables, “ya sea por acción o por omisión” de todo lo que se vive en esa zona.

Por lo anterior, Amaro Corona, adelantó que este martes presentará al pleno del Congreso local una iniciativa para crear consejos ciudadanos que vigilen y en su caso, procedan por la afectación al río, “ya que la autoridad no presta atención y seriedad que requiere el caso, por eso seremos los ciudadanos lo que tenemos que retomar el tema, ya no podemos permanecer cruzados de brazos como ciudadanos tenemos que hacer lo propio, porque es un río que se está muriendo, y las autoridades competentes para este tema no prestan atención”.