Exige ITE corresponsabilidad del Ejecutivo y dotarlo de los recursos que necesita para los comicios de 2018

La presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones (ITE), Elizabeth Piedras Martínez exigió al Ejecutivo local, Marco Antonio Mena Rodríguez, corresponsabilidad y voluntad política en la integración del presupuesto de egresos de 2018, a fin de que su propuesta de gasto por le sea respetada y les asignen 137 millones 727 mil 100 pesos.

No obstante, reconoció que la estrategia de las autoridades estatales de no otorgarle los recursos que necesita el árbitro electoral es con la finalidad de evitar que éste logre su plena autonomía, y afecte sus proyectos y programas, retrasando el cumplimiento de sus actividades, lo cual “genera incertidumbre a la ciudadanía.

En entrevista colectiva, a dos días de que el mandatario remita al Congreso local su propuesta de paquete económico, la consejera electoral reiteró que su propuesta de gasto “es responsable y apegado a la realidad, con un análisis a conciencia de cuánto se requiere para organizar un proceso electoral, esperamos que nos respeten el presupuesto, porque es con apego a lo que necesitamos”.

De acuerdo con el proyecto de gasto, el ITE requiere de 137 millones 727 mil 100 pesos, de los cuales 62 millones 649 mil 762 pesos serán destinados a las prerrogativas de los partidos políticos y el resto, es decir 75 millones 122 mil 338 pesos será para las actividades ordinarias y las del proceso electoral que iniciará el uno de enero de 2018.

De los recursos para actividades ordinarias, reiteró, necesitan poco más de 5 millones de pesos solo para el pago de personal derivado de las nuevas atribuciones electorales, ya que deberán contratar alrededor de 500 personas para la preparación de dicho proceso electoral concurrente, como son 33 supervisores electorales; 193 asistentes electorales; 90 integrantes de los 15 Consejos Distritales; 75 auxiliares del Programa de Resultados Electorales Preliminares, seis monitoristas de medios de comunicación; 15 monitoristas de espectaculares y medios impresos de propaganda electoral; 15 responsables distritales; 14 Auxiliares del Registro de Candidatos y el personal que de manera permanente labora en el ITE.

Qué ocurre si no les otorgan esos recursos, se le inquirió.

Hemos demostrado el profesionalismo de este organismo, y aun así con un presupuesto limitado se han organizado los comicios, pero no es lo conveniente ni ideal el retraso de actividades, lo cual genera incertidumbre en los actores políticos y a la ciudadanía, por eso insistimos en que se respete el anteproyecto…Obviamente siempre el problema de no otorgarle el recurso a una autoridad electoral tiene que ver con no permitirle esa autonomía, es la forma en la que consideramos que se ejerce ese control, pero independientemente de ello nuestras decisiones son autónomas y apegadas a los principios rectores, por eso acudiéramos al llamado que sea necesario para explicar y defender nuestro proyecto, apuntó.