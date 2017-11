Denuncia Armenta persecución política de Moreno Valle en su contra

El diputado federal de Morena Alejandro Armenta Mier acusó que el ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas impulsa una persecución política en su contra por exigir a nivel nacional una investigación de la deuda oculta que heredó a Puebla, razón por la cual lo hizo responsable de la integridad de su familia, la de sus colaboradores y la suya.

En las instalaciones de la Fiscalía General de Gobierno (FGE), instancia acusada de fabricar expedientes contra los detractores del actual aspirante a la presidencia del país, el legislador exigió a ese organismo actuar con claridad en todos sus procedimientos.

Desde la semana pasada, dijo que diversos medios de comunicación le han atribuido actos de corrupción en su paso por la Secretaría de Desarrollo Social del estado durante el sexenio de Mario Marín Torres, de los que se deslindó al afirmar que se cometieron cuando ya no se encontraba en la dependencia.

Armenta enfrenta una denuncia que tramita la FGE

Dio a conocer que esos reportes ya derivaron en la interposición de una denuncia en su contra ante la FGE que encabeza Víctor Antonio Carrancá Bourget, ex procurador de Justicia de Moreno Valle.

“Acudí a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Puebla a solicitar (…) me informe ante qué autoridad debo presentarme a declarar, así como el número de averiguación previa o carpeta de investigación que se tiene del acto u omisión del que se me acusa, el motivo de la acusación y quién es la persona física o moral que me acusa”, expuso.

Lamentó que el Estado se encuentre “sujeto a los caprichos, excesos y abusos del poder cuya herencia fue resultado del ejercicio gubernamental de Rafael Moreno Valle y su coalición panista perversa”.

Me persiguen por denunciar la corrupción en Puebla, afirma

Alejandro Armenta, quien renunció a su militancia en el PRI este año para competir por un cargo de elección popular en 2018 a través de Morena, demandó a la FGE investigar a fondo las imputaciones, bajo el entendido de que el que “nada debe, nada teme”.

Para el diputado, tanto la información periodística que se ha difundido en su contra como la denuncia que se interpuso a raíz de ésta son consecuencia de las acusaciones que ha realizado de manera pública sobre lo corrupción en Puebla.