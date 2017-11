Munícipes deben abstenerse de cualquier activismo político en proceso electoral: Rivera 

Ante la efervescencia política que genera el proceso electoral 2017-2018, el presidente de la Comisión de Asuntos Electorales del Congreso local, Martín Rivera Barrios reconoció la posibilidad de que los conflictos en las Comunas pudieran incrementarse, por lo que pidió a los integrantes de los 60 ayuntamientos abocarse a sus funciones y mantener el diálogo con la ciudadanía.

Además, exhortó a los munícipes que se enfoquen en sus actividades de gobierno y eviten inmiscuirse en asuntos electorales que pongan en riesgo la estabilidad social de los municipios, pues con el activismo político –derivado de la elección del presidente de la República, la renovación del Congreso de la Unión y la elección de diputados locales- las diferencias electorales pudieran caer en la tentación de beneficiar a sus respectivos partidos.

Yo creo que invitarlos primero a tenerlos muy al margen de los procesos, no intervenir para no causar primero inconformidades y algún conflicto que pueda desatarse de carácter social. Al día de hoy no tenemos conocimiento de ningún caso y yo creo que aún es temprano, porque los partidos aún no definen candidatos y a medida que se vayan acercando los tiempos, yo creo que vamos a ir teniendo un panorama más real, consideró el legislador el priista.