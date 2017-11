Se autoexcluirán, los liderazgos que no apoyen la unidad de Morena: Barbosa

El coordinador de organización estatal de Morena y candidato virtual a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, convocó a sus detractores dentro del partido a sumarse al proyecto que encabeza, al tiempo de aclarar que el que no lo haga terminará autoexcluyéndose.

Aunque aseguró que se encuentra en el ánimo de resolver las diferencias internas, apuntó que su objetivo principal es sumar a distintos segmentos sociales al partido porque Morena no ganará la presidencia del país ni la mayoría de los cargos que se disputarán en 2018 por sí solo.

En esa lógica, el también senador de la República anunció que buscará un encuentro con su ex adversario por la candidatura a Casa Puebla, Abelardo Cuellar Delgado, para superar desavenencias.

“Ya hablé con la mayoría de los dirigentes y consejeros, van a trabajar en unidad, pero hay gente que si no se incorpora yo respetaré esa posición y si no se incorpora pues ni modos, la campaña caminará, crecerá, y quien no se incorpore pues va a ser arrollada por la campaña”, alertó.