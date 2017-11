36 escuelas dañadas por sismo requieren de aulas temporales: USET

El titular de la Unidad de Servicios Educativos de Tlaxcala (USET), Manuel Camacho Higareda informó que 36 escuelas que sufrieron daños de diverso grado por el sismo del pasado 19 de septiembre requieren de aulas temporales para que los alumnos tomen sus clases.

Abundó que en total serán construidos alrededor de 81 salones provisionales, mismos que ya comenzaron a ser habilitados con la finalidad de que tanto los menores como la planta docente pueda realizar sus actividades académicas en las mejores condiciones y cumplan con ello los objetivos y contenidos de sus planes de estudio.

Tenemos 36 escuelas que requerirían aulas temporales, ya llevamos avanzado el proceso de construcción de estos espacios y esperaríamos nosotros que para finales de noviembre las 36 escuelas que necesitan salones provisionales ya estuvieran en esos espacios, comentó el funcionario.

Camacho Higareda afirmó que el hecho de que esas escuelas no cuenten por el momento con las aulas temporales, no implica que los alumnos no estén recibiendo clases, pues “están en espacios alternos a los salones, pero es un dato que vale ponderar, el 100 por ciento de nuestra matrícula, ya está activa”.

Son 36 escuelas que requieren aulas temporales (como resultado de los daños registrados por los fenómeno telúricos), en total son 81 salones temporales (que se van a construir), algunas escuelas requieren una, otras dos, pero va variando, así están los números, indicó el titular de la USET.

Aseguró que de los 10 estados donde los planteles educativos sufrieron daños por los sismos del pasado mes de septiembre, Tlaxcala, junto con Hidalgo, son las dos entidades, “que han tenido un proceso de diagnóstico, de reanudación de clases y de atención a las escuelas más pronto, expedito y avanzado”.

Como ejemplo de ello, recordó que 540 escuelas de enseñanza básica de la entidad recibieron recursos de entre 25 mil y 250 mil pesos hace dos semanas para iniciar con los trabajos de reparación de afectaciones menores, algunos de los cuales podrían quedar concluidos antes que finalice este mes.

Indicó que solamente una escuela, en este caso la Secundaria Técnica número 41 de la comunidad de Santa Cruz Zacazontetla, municipio de Xaloztoc, accederá a recursos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) para reconstrucción total, derivado de los daños sufridos.