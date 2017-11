11N: Cataluña se manifiesta por la libertad de los presos políticos

Barcelona ha vuelto a ser ocupada por la gente de esta ciudad y de otras ciudades catalanas, quienes han llegado en autobuses desde anoche y esta mañana. En esta ocasión, las organizaciones que convocaron a la concentración, Òmnium Cultural y la Assamblea Nacional Catalana, propusieron que fuera la calle Marina donde los manifestantes se reunieran, vía que toca el mar Mediterráneo en el turístico Port Olimpic y ha sido ocupada desde ahí hasta la Travessera de Gracia, cubriendo 3,3 kilómetros de esta ciudad. Desde la tarde hasta entrada la noche, familias, amigos, estudiantes, gente de la tercera edad y hasta mascotas se desplegaron a lo largo de esta calle sumando, según los Mossos d’Esquadra –la policía local–, una cantidad aproximada de 750,000 asistentes.

El motivo de la concentración fue, principalmente, el protestar en contra de las recientes detenciones de los consejeros del gobierno catalán cesado por el Estado español a partir de la aplicación del artículo 155 luego de la declaración de independencia catalana, votada por el Parlament de Catalunya el pasado 27 de octubre. El presidente catalán Carles Puigdemont, cesado según la ley española, ha emitido un mensaje desde Bruselas, a donde ha viajado luego de la declaración de independencia, en el que enaltece la participación de la sociedad catalana y les pide que continúen las movilizaciones y manifestaciones pacíficas con tal de que la fuerza del movimiento independentista y de la resistencia ante el Estado español no decrezca.

La manifestación de hoy ha sido asistida tanto por gente que está de acuerdo con la independencia catalana como por gente que no lo está, pero que tampoco aceptan la detención de los ex-consejeros ni la aplicación del artículo 155. Entre ellas, destaca la presencia de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, quien, previamente a la concentración de esta tarde, reclamaba la actuación de Puigdemont a lo largo de este proceso y, en particular, por la que denominó unilateral declaración de independencia. Sin embargo, mencionó en una entrevista a TV3 que la asistencia a la movilización de hoy no tenía que ver con una defensa de las iniciativas cesionistas sino en contra de la reacción del Estado español ante lo que ha ocurrido en Cataluña.

En contraste a las muestras políticas de apoyo a la movilización, el Partit Popular de Catalunya (PPC), con su presidente Xavier Garcia Albiol a la cabeza, intentó interponer un recurso legal para impedir que el conglomerado mediático catalán, Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), que agrupa las televisoras TV3 y 3/24 y la radiodifusora Catalunya Radio, transmitiera la manifestación de esta tarde bajo el argumento de que podía significar una promoción independentista en vista a las elecciones extraordinarias convocadas por el presidente español, Mariano Rajoy, para el próximo 21 de diciembre como parte de la aplicación del artículo 155, para las cuales García Albiol será candidato por su partido. Sin embargo, la Junta Electoral Provincial de Barcelona, encargada de recibir la queja del PPC y determinar su procedencia, ha dicho que ésta no tenía lugar.