Este sábado regresan las Linces a la actividad

Intensa será la jornada de este sábado para las Linces FA, que en esta ocasión, en el festejo de la semana cuatro dentro de la Liga Elite de Football Lingerie (LEFL), recibirán en el emparrillado del Deportivo Mayaquen en punto de las 15:00 horas, la peligrosa visita de las Dragons Queen, en duelo 100 por ciento poblano.

Ante ello, el cuadro que comanda el head coach, Francisco Javier Oropeza, llegará con la misión de sacudirse el lastre que la derrota en patio ajeno les dejó la semana anterior en su visita a la Ciudad de México ante las Queens on Fire por 6-0, lo que a decir de la estelar, Iris Judith Tadeo, deberá quedar en el olvido ya que es momento de pensar en obtener la victoria.

“Estamos entrenando al máximo, más duro que la semana anterior, la verdad fue una sorpresa también para nosotras ese partido haberlo perdido por toda la preparación que tuvimos, igual fue un error que no nos esperábamos, fue en un cambio, la verdad nos agarraron de sorpresa, pero ya pasó, las sorpresas que tenían que pasar ya fueron, ya estamos más concentradas con este partido, más porque es en casa y debemos darle un buen espectáculo a nuestro público”.

De cara al cotejo ante las lanza fuego, Tadeo sentenció que si bien esta será la primera ocasión que se verán las caras, saben que no pueden menospreciarlas de ninguna manera, donde no por ser de la misma localidad no habrá rivalidad, ya que hasta entre los hermanos suele haber grandes batallas.

Asimismo, Iris Judith reiteró que gracias al trabajo realizado en el día a día, la confianza al interior del grupo crece de manera exponencial, lo que a ellas brinda la seguridad de que podrán sacar otro saldo a favor, tal y como lo obtuvieron en su presentación ante las Quetzales de la Ciudad de México.

Linces FA marcha hasta el momento con récord de un triunfo por una derrota, de ahí la importancia de este cotejo, en el que la invitación está hecha a los seguidores felinos a que acompañen a la escuadra rosa en esta nueva aduana en las instalaciones del Deportivo Mayaquen.