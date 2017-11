PAN va por la ratificación de Bernal como magistrado del TSJE

La fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local buscará la ratificación de Fernando Bernal Salazar como magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), pues a decir del líder de esa bancada, Carlos Morales Badillo, existen elementos jurídicos que avalan la restitución de éste al Poder Judicial.

Abundó que ante la resolución que adoptó el pleno del Congreso local, el pasado 31 de octubre, en la que postergaron el cumplimiento del mandato de la justicia federal de pronunciarse por la ratificación o no de Bernal Salazar, ya que el dictamen no obtuvo la votación requerida, este asunto nuevamente será atendido por el Poder Legislativo, por lo que confió en que podrían avalar su continuidad.

Ello, porque se tomaron en cuenta elementos personales en las evaluaciones de las dos anteriores legislaturas y, por lo tanto, los diputados del blanquiazul buscarán que la comisión especial, presidida por el priista Arnulfo Arévalo Lara, cambie el sentido del dictamen a favor de Bernal Salazar, quien no fue ratificado en el cargo en 2013.

“En cuanto a lo que se realizó por parte del PAN es que la evaluación que habían hecho al magistrado en las anteriores legislaturas, nosotros analizamos en esa parte y sentimos que a veces el trabajo de alguien que está al frente de un cargo no tiene que tocarse los temas personales, se tiene que hacer una evaluación al desempeño de su trabajo y nosotros de esa manera hicimos esa evaluación, por eso estamos en esa afirmativa de que el magistrado debe continuar en su encargo que tenía, toda vez que lo que nosotros vimos es que su desempeño dentro de sus labores de trabajo fue bueno y en esa parte estamos en que el magistrado regrese a su cargo”, apuntó.

Morales Badillo explicó que están a la espera de la notificación que realice la justicia federal al Congreso del estado, luego de que el 31 de octubre no lograron la mayoría calificada para la no ratificación del ex magistrado, determinación que contenía el dictamen impulsado por los priistas.

“Sentimos que la parte laboral del magistrado ha sido buena en ese sentido y por eso estamos en apoyarlo, nosotros haremos lo propio con los argumentos necesarios para que se evalúe conjuntamente en la comisión. Nosotros lo que hicimos fue manifestar que no nos había parecido como se había redactado el dictamen y por eso insistimos en que se hiciera una nueva evaluación del dictamen, donde nosotros exponemos los motivos que sentimos no son válidos. La evaluación de él es buena y por eso debería seguir en el cargo”, abundó.

Además, el líder de la bancada del PAN descartó que la falta de acuerdos para resolver el caso sea por cuestiones políticas, pues lo único que se busca es aplicar una evaluación apegada a Derecho y dejar fuera asuntos de índole personal o particular.