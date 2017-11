Califica presidente de la JFCA número 46 de infundadas acusaciones hacia su persona

El presidente de la Junta Federal especial número 46 de Conciliación y Arbitraje (JFCA) de Tlaxcala, Juan Jesús Pineda Villanueva calificó de infundadas las acusaciones hacia su persona por parte del senador petista, Benjamín Robles Montoya, en el sentido de estar involucrado en conflicto de intereses por su nombramiento en el cargo y además cobrar salario en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) como jefe de oficina “a”, con número de matrícula 99382793.

Entrevistado al respecto, Pineda Villanueva mencionó que es “lastimoso” que el senador lance ataques a un servidor público, pues afirmó que él cuenta con estudios profesionales y conocimientos en materia laboral, amén de que aclaró que tiene licencia sin goce de sueldo en el IMSS.

Qué mal que un senador, que representa a un partido del sector social y laboral, diga que la juventud es significado de inexperiencia, quiero decir que soy licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México, maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fui representante de los trabajadores del IMSS en la Junta 8–BIS, he sido abogado litigante en cuestiones particulares y en su momento del sindicato del IMSS, relató.

Tras citar que ha sido catedrático de la Universidad Tecnológica de México, recalcó que “es una pena que este individuo asevere cosas que no son ciertas, si para él la juventud, que es la punta de lanza que tiene el país para traer innovaciones y si la juventud es sinónimo de inexperiencia, qué pena me da”.

Entonces, “las aseveraciones del senador son infundadas, pues trayectoria la tengo, los estudios académicos los tengo, qué pena que el estandarte de este senador, que el otro año ya va a terminar su representación, quiera agarrarse de grupos vulnerables, como son los trabajadores jubilados del Seguro Social, y querer enaltecer y hacer llamaradas en su carrera”.

Indicó que es trabajador del IMSS, pero a la fecha goza de una licencia sin goce de sueldo por su nombramiento como presidente de la JFCA Especial número 46 de Tlaxcala, por lo que “no estoy impedido de querer superarme y ocupar otros puestos. Tengo preparación, no aparezco de la nada, mi trabajo habla”.

En respuesta a las acusaciones de que en las JFCA se emiten laudos de manera discrecional en juicios de devolución de saldos de Afores y por posible conflicto de interés, dijo que en la JFCA número 46 se enviaron en agosto pasado mil 300 expedientes que estaban de rezago como asunto totalmente concluidos.

Puntualizó que a la fecha no ha sido requerido por la Secretaría de la Función Pública a raíz de la acusación del senador, pero no le preocupa la solicitud de que se le investigue por probable responsabilidad administrativa, pues como servidores públicos siempre estamos sujetos a ello y “siempre he pugnado porque exista transparencia en la Junta