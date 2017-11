Exige Armenta al Congreso reabrir los expedientes de la deuda oculta de Moreno Valle

El diputado federal de Morena Alejandro Armenta Mier solicitó al Congreso de Puebla reabrir las cuentas públicas del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, para dejar al descubierto la deuda oculta de 70 mil millones de pesos que generó en su sexenio el actual aspirante del PAN a la presidencia del país.

“No le tengan miedo a abrir las cuentas, si quieren la verdad espero su voto a favor. Veamos quienes se ha enriquecido a costa del dinero del pueblo”, expresó a los representantes populares locales, en la visita que realizó al palacio legislativo para entregar su petición por escrito.

En conferencia de medios, Armenta denunció que su postura crítica frente a Moreno Valle le ha ameritado una campaña de desprestigio que se impulsa a través de diversos medios de comunicación del estado, con la finalidad de acallarlo.

Aseguró que la misma persecución política la enfrentaron la ex candidata independiente a la gubernatura Ana Teresa Aranda Orozco, el ex secretario de Medio Ambiente del estado Francisco Castillo Montemayor y el ex presidente municipal de Puebla Eduardo Rivera Pérez.

El endeudamiento favoreció a Evercore, señala

Armenta explicó que en la administración de Rafael Moreno Valle se detonó infraestructura pública bajo la figura de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) que endeudó a Puebla con la creación de un fideicomiso destinado al pago de obras y servicios.

Evercore es una de las empresas beneficiarias, debido a que es la responsable de este fideicomiso que administra los recursos recaudados por concepto del Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal (ISERTP), también conocido como Impuesto Sobre la Nómina (ISN), el cual se puso en garantía para cubrir el endeudamiento que se contrajo con privados.