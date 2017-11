Cada día crece el número de acciones necesarias para descontaminar el Atoyac: científicos

“A mis 45 años me pregunto si me alcanzará la vida para ver el río limpio”, expresó Alejandra Ramírez, vecina de Tepetitla, quien reprochó los discursos oficiales, con anuncios de sumas millonarias, y la falta de acción para sanearlo, y a quien sus ancestros le cuentan que en alguna época el agua era nítida.

Y es que el número de procesos para descontaminar el río Atoyac ha crecido 500 veces, pero de postergarla será de mil y cada vez mayor, advirtieron científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), al tiempo de asentar que los casos de daños a la salud de las personas por la descarga de aguas industriales, principalmente, no son anecdóticos, pues los niveles máximos permitidos de sustancias desechadas están rebasados.

Así, durante su participación en el Foro Comunitario por el Saneamiento de la Cuenca Atoyac–Zahuapan, efectuado en la Plaza Juárez y convocado por organizaciones de la sociedad civil, investigadores refutaron las declaraciones que han sido vertidas por autoridades diversas en el sentido de rechazar que exista un vínculo entre la contaminación de este cauce y las afectaciones a la salud humana.

Omar Arellano, de la Facultad de Ciencias de la UNAM, puntualizó que en uno de los estudios efectuados hace algunos años, se trató de determinar cuánto tendría que reducir la contaminación del Atoyac para que vuelva a tener vida acuática.

“Y –añadió– entonces trabajamos en el laboratorio con un pececito, que se llama hebra. Tuvimos que diluir 500 veces la muestra colectada en ese río para que los embriones sobrevivieran y llegaran a adultos”.

Expuso que este es un dato “muy revelador”, pues da un parámetro de que la meta a descontaminar es de 500 veces “y si no lo hacemos ahorita será de mil veces” y cada vez mayor. Sin embargo, acentuó que es posible el saneamiento. “Hay esperanza”. Observó que el peor escenario es que un río sea entubado.

Consideró que en la renegociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) debe ser incluido este asunto, pues muchas empresas no son mexicanas pero operan con reglas flexibles y una legislación obsoleta, del año 1986, reformada hace 10 años.

No hay sanciones severas a industrias que contaminan el río Atoyac: Navarro

Regina Montero Montoya, del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, puntualizó que el primer efecto visible de daños a la salud y la contaminación ambiental, son los casos de cáncer, porque los procesos de las industrias “no son limpios”.

Pero que las autoridades de salud de esta región del Atoyac han tratado como “casos anecdóticos”, por ejemplo, los de insuficiencia renal. Propuso que se reconozca el derecho a saber de las comunidades sobre los riesgos de vivir cerca del afluente y diseñar protocolos de emergencia para contingencia de alguna empresa del área.

La investigadora Inés Navarro, del Instituto de Ingeniería de la UNAM, preguntó al auditorio si utiliza mercurio, arsénico o compuestos volátiles para realizar labores del hogar, pues son algunos elementos presentes en el río, aunque en el caso de las descargas municipales domésticas, dijo que es necesario saber su cantidad, cómo tratarlas y prever a futuro, porque el plan no solo es construir plantas de tratamiento.

Criticó que se ha registrado un crecimiento industrial desde hace décadas, debido a las prebendas otorgadas por el gobierno federal y los estatales, los cuales “no han controlado, vigilado, normado, sancionado severamente ni recaudado” dinero por ello, ya que solo amonestan de manera administrativa.

Subrayó que el plan de gobierno para sanear el cauce, debe incluir la revisión de la Declaratoria Río Atoyac de 2011, pues tampoco ha mostrado cumplimiento, así como la identificación de industrias clandestinas que desechan en él.

No se hado por cumplido ninguno de los 100 puntos de la recomendación: CNDH

Marcelo Vega Robledo, titular de la Unidad de Seguimiento a Recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), precisó que de los 100 puntos emitidos en marzo pasado, mediante la recomendación 10/2017 a 11 autoridades de los tres niveles de gobierno, sobre la contaminación del Atoyac, ninguno ha sido dado por cumplido, “hasta en tanto no se tengan evidencias”.

Se les ha dado seguimiento continuo –afirmó–, por lo que el primer paso es la firma de un convenio en días próximos y ya se ha sumado el estado de Tlaxcala y los municipios de Tepetitla, Natívitas e Ixtacuixtla, pero falta que Puebla confirme.

“Se van a revisar las quejas y denuncias presentadas ante la Procuraduría y en el Congreso local de Puebla. En las pláticas efectuadas algunos dicen que ya han realizado inversiones en plantas de tratamiento, lo cual es importante, pero se esperan las evidencias de que ya están concluidas, por tanto la recomendación que fue aceptada por todas las autoridades, está en vías de cumplimiento”.

En tanto, Luis Jorge Carmona, sexto visitador general de la CNDH, junto con Jorge Manuel Hori, explicó la recomendación 10/2017. Recalcó que las acciones que las instituciones han llevado a cabo “están descoordinadas completamente”.

Durante el desarrollo de los trabajos, pobladores de municipios afectados por la contaminación del Atoyac lamentaron que la situación está peor que antes, por lo que exigieron atacar el problema de fondo. Asimismo, activistas con trabajo realizado en torno a este problema por más de 20 años, precisaron que los casos de cáncer, leucemia y otros padecimientos “no son invención nuestra” y reclamaron que los derechos humanos “no pueden decretarse desde un escritorio”.

Alejandra Méndez Serrano, directora del Centro Fray Julián Garcés, reiteró que la propuesta de la comunidad de un Plan de Saneamiento de esta cuenca, no es algo acabado, por lo que es necesario que se abra un espacio de diálogo entre autoridades y sociedad. Pero evidenció que a la fecha no ha sido convocada por las dependencias correspondientes a participar en su proyecto de restauración, pues no ha sido respondida su solicitud para ser incorporada al Grupo Interinstitucional.

Mientras, la comunidad planteó, entre otras cosas, que se destinen fondos suficientes para el saneamiento y acciones emergentes de salud para enfermos a consecuencia de esta contaminación, así como la restauración de suelos.

En este foro estaba programada la presentación del Plan Oficial de Gobiernos o sus avances, a cargo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), sin embargo, no fue posible. Solamente llegaron el coordinador general de Ecología, Efraín Flores, y algunos directores de los ayuntamientos.