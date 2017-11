Lanzan App Pronto para los traslados de particulares en Tlaxcala

La empresa Pronto desarrolló una app para el servicio de traslado de particulares en la entidad que se pondrá descargar de manera gratuita a partir del próximo 10 de noviembre. A diferencia de otras aplicaciones, ésta pone mayor énfasis en la seguridad del usuario a través de filtros específicos para seleccionar a los conductores y con programas de rastreo en tiempo real y de acompañamiento.

En rueda de prensa, Miguel Martínez, Nydia Cano y Gabriel Cano, integrantes de esta empresa tlaxcalteca, explicaron que si bien ya tenían la intención de desarrollar esta App, un estudio económico que realizaron les confirmó que Tlaxcala “es un estado que esperaba estas aplicaciones para hacer uso de ellas”.

Si bien reconocieron que el lanzamiento de esta plataforma es en un escenario muy polémico por los casos de inseguridad que se han presentado con otras aplicaciones similares en el estado de Puebla, expusieron que para la App Pronto este “fue un factor determinante para subir el nivel de seguridad y de filtros que tenemos en la aplicación”.

Entre estas medidas de seguridad, están: que los conductores presenten documentación vigente, tarjeta de circulación en forma y regla, licencia de conducir y seguro con responsabilidad civil y daños a terceros. Además, se les pide que acrediten exámenes toxicológicos, carta de no antecedentes penales por parte de la Procuraduría General de Justicia de Tlaxcala (PGJE).

Asimismo, a los aspirantes a conductores se les aplicará un examen psicométrico por parte de dos empresas privadas independientes para determinar si son idóneos. En la parte técnica, la App está basada en plataformas y protocolos de seguridad de Estados Unidos que están utilizando empresas internacionales.

La APP tiene tres puntos muy importantes, uno de ellos es el rastreo en tiempo real de los viajes, es decir, los conductores y pasajeros saben donde se encuentran; botón de pánico, que es algo que se tardaron en poner en otras plataformas, y está enlazada con los servicios de emergencia de Tlaxcala. También está el servicio de rastreo para compartir vía WhatsApp con los familiares y amigos de los usuarios.

Aunado a ello, observaron que habrá servicio especial para mujeres, quienes que podrán pedir que el conductor de su género y elegir el tipo de vehículo.

De manera inicial, las previsiones son tener 10 mil usuarios de la aplicación en los primeros tres meses y 100 conductores en servicio. Se exigirá que los vehículos sean modelo 2010 en adelante.

Nydia Cano observó que Pronto no es una empresa de transporte público, sino de una plataforma digital, por lo cual no necesita una concesión del estado.

Sin embargo, sí se trabaja sobre un permiso o autorización, que no puede pedirse o solicitarse de manera especulativa porque no hay una legislación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) le recomienda a los estados y le da los estados la autorización para que ellos decidan, pero en este momento no hay ni siquiera una iniciativa ley en esa materia.